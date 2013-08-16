В преддверии визита

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также подготовку предстоящего официального визита главы внешнеполитического ведомства Китая в Казахстан и первого государственного визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 6–8 сентября 2013 года.

Ван И подчеркнул, что встреча лидеров двух стран станет второй за последние полгода, что свидетельствует о высоком уровне казахстанско-китайских отношений. Он выразил надежду, что в ходе визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан будут заложены основы для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Владимир ОСИПОВ