В преддверии встречи глав государств

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Сергей ОСАНОВ
Заседание состоялось в преддверии визита, 31 августа – 3 сентября, Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Китай.
На заседании стороны рассмот­рели ряд соглашений, которые будут подписаны в ходе визита Президента РК в КНР, обсудили реализацию проектов в рамках провозглашенной Нурсултаном Назарбаевым новой экономической политики «Нұрлы жол» и инициативы Председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», что откроет перед странами новые перспективы взаимовыгодного партнерства.
В ходе переговоров обсуждены также вопросы торгово-экономического, индустриального и инвестиционного сотрудничества, взаимодействие в рамках транзитных транспортных проектов, укрепление сотрудничества по рациональному использованию и охране водных ресурсов транс­граничных рек. Участники заседания обсудили партнерство в энергетической сфере, сельском хозяйстве, научно-технической деятельности и других областях.
Первый заместитель Премьер-Министра РК пригласил китайские компании принять активное участие в международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане, а также предложил придать прак­тическое наполнение инициативе Казахстана об открытии павильо­на ШОС в рамках выставки.
Бакытжан Сагинтаев также провел встречу с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, в ходе которой стороны выразили необходимость продолжать сотрудничество государств в таких приоритетных сферах, как нефтегазовый сектор, атомная энергетика, сельское хозяйство, туризм и другие.

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