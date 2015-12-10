В предгорьях Алматы высота снежного покрова достигла 25 сантиметров
В предгорьях Алматы высота снежного покрова достигла 25 сантиметров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.
"Высота выпавшего снежного покрова по состоянию на 08.30 ч. в городе составила 10–12 см, в предгорной и горной местности достигла 25 см", – говорится в сообщении.
Коммунальными службами произведена подсыпка дорожного полотна на улицах и тротуарах города песко-хлоридной смесью. "Было использовано 3 669 тонн песко-хлоридной смеси и 91 тонна технической соли", – уточняется в пресс-релизе.
Выход спецтехники составил 608 единиц, в том числе 112 пескоразбрасывателей. Количество задействованных дорожных рабочих – 785 человек.
С 09.00 часов районными акиматами будут организованы работы по выходу юридических лиц на очистку прилегающих территорий и парковочных карманов от снега.