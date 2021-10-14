Происшествия
В предпринимателя стреляли в Акмолинской области
Пастух подозревается в покушении на убийство предпринимателя в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.    

9 октября в дежурную часть отдела полиции района имени Біржан сала поступило телефонное сообщение от 55-летнего директора местного ТОО, занимающегося разведением лошадей. Установлено, что подозреваемый на территории товарищества произвел выстрелы из неустановленного ружья в сторону 56-летнего сельчанина, который был доставлен в районную больницу с диагнозом «огнестрельное ранение правой ноги в области бедра, левой руки в области кисти».

В ходе следствия полицейские установили личность подозреваемого, им оказался пастух данного товарищества, 26-летний житель Жамбылской области, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и состоящий на оперативных учетах в ОВД.

Злоумышленник скрылся с места совершения преступления на попутных автомашинах, добрался до села Талапкер и пешком направился в село Максимовка Целиноградского района, где его задержали сотрудники отдела полиции района Біржан сала.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по части 3 статьи 24, части 1 статьи 99 «Покушение на убийство» УК РК. Подозреваемый заключен под стражу.

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