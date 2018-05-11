В предстоящие выходные ожидаются паводки на юге Казахстана

Синоптики предупредили о паводках на юге Казахстана в предстоящие выходные, передает Kazpravda.kz
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"12 –13 мая на горных реках Южно-Казахстанской области в связи с прогнозом сильных дождей, ожидается формирование паводков, склонового стока. 12 – 14 мая на реках Жамбылской, Алматинской областей и города Алматы в связи с прогнозом сильных дождей, ожидается формирование паводков, склонового стока", – сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".
Отметим, что, согласно прогнозу погоды на 12-14 мая, в большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди с грозами. На юге и юго-востоке республики после жаркой погоды также ожидаются дожди, местами сильные, грозы и сильный порывистый ветер.