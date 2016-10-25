В предстоящие выходные в Астане пройдет ярмарка Акмолинской области

Сельхозтоваропроизводители из Акмолинской области в предстоящие выходные представят в столице свою продукцию, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
Ярмарка пройдет в рамках акции "Сильные регионы – сильный Казахстан". В ней примут участие сельхозтоваропроизводители и предприятия из 19 районов области и АО НК "СПК "Есиль".
Наряду с этим на территории ТРЦ "Хан Шатыр" для горожан и гостей столицы запланирована насыщенная культурная программа.
В Казахском музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева состоится показ спектакля "Чингисхан" Мухтара Шаханова. Во Дворце мира и согласия пройдет творческий вечер акына, драматурга, писателя Кудайберды Мырзабека "Жанымның мәңгі көктемі", а также выставка достижений Акмолинской области.
В воскресенье аким области Сергей Кулагин встретится с ветеранами труда, внесшими вклад в развитие региона.