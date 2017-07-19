Свежий выпуск
В предвкушении фестиваля
Валентина Фиронова

Отличительная особенность МКФ «Евразия» – широта подхода, делающая его репрезентативным по сравнению с конкурентами, находящимися на одном уровне в фестивальной иерархии. Об особенностях главного кинособытия года читателям «Казахстанской правды» рассказала президент Международного кинофестиваля, народная артистка РК, ректор КазНУИ Айман Мусахаджаева.

– Айман Кожабековна, уже через несколько дней жителям Астаны и гостям города представится уникальный шанс не только окунуться в увлекательную атмосферу кино, но и встретиться с любимыми актерами и режиссерами. Однако это внешняя сторона события. Хотелось бы подробнее узнать о стержневых мероприятиях.

– Одна из основных идей XIII МКФ «Евразия», который проводится Минис­терством культуры и спорта РК, – соз­дание digital-платформы с внедрением цифровых технологий на всех этапах организации кинофестиваля. Важно отметить и то, что программа построена как культурный мост «Восток – Запад» с ретроспективой картин известных режиссеров. Подчеркну, что девиз фестиваля – «За единое кинематографическое пространство!»

– Конкурсная программа поражает своей масштабностью. Расскажите о ней подробнее.

– В ней представлены 13 полнометражных и 30 короткометражных фильмов. В конкурсные и внеконкурсные секции войдут полнометражные и короткомет­ражные картины, авторское и жанровое кино.

В нынешнем году в программе рекорд­ное количество фильмов – 296. Есть и другие интересные цифры. В конкурсе полного и короткого метра немало премьер: 14 мировых, 2 международные и 11 азиатских. Всего подано более одной тысячи заявок.

– Не менее значим вопрос и о составе жюри…

– Конкурсную программу будут оценивать четыре состава: основное, жюри короткого метра и два независимых – FIPRESCI (Международная организация кинокритиков и киноведов) и NETPAC (Сеть по продвижению азиатского кино).

Председателем жюри основного конкурса стал человек-легенда Сулейман Сиссе, малийский режиссер, обладатель приза Каннского МКФ, номинант на «Золотую пальмовую ветвь», обладатель приза МКФ в Локарно, Фрибурге, Нанте. Также среди членов жюри – французский актер Жерар Депардье.

Оценивать фильмы будут такие авторитеты в кинематографическом мире, как директор программ Московского международного кинофестиваля, киновед и культуролог Кирилл Разлогов, режиссер и сценарист из Грузии Русудан Глурджидзе, получившая в прошлом году Гран-при «Евразии» за фильм «Чужой дом». В жюри также входит азербайджанский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля Эльчин Мусаоглу, удостоенный два года назад награды МКФ «Евразия» за фильм «Набат» как лучший режиссер.

– Есть в рамках МКФ и специальные программы. В чем их особенность?

– Да, это 6 Plaza, которая дополняет одноименную программу на ЭКСПО-2017 по поддержке развивающихся стран. Кроме того, при содействии Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации мы покажем 15 фильмов для детей и юношества, способствующих патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Наряду с этим, будет продолжена стартовавшая два года назад образовательная программа Eurasia Masters, в рамках которой участники и гости фестиваля проведут открытые мастер-классы. Рассчитана она преимущественно на студентов, будущих специалистов и активную творческую молодежь. Поклонники кино могут не только участвовать в образовательных мероприятиях, но и стать волонтерами, а значит, членами команды фестиваля.

– Всех волнует красная дорожка. Кто по ней пройдет?

– По красной дорожке пройдут голливудские актеры, лауреаты премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Сезар» Николас Кейдж, Джон Малкович, Эдриен Броуди, Жерар Депардье. Среди почетных гостей – один из крупнейших деятелей фестивального движения, продюсер, арт-директор престижных кинофорумов в Локарно, Венеции, Риме, специалист по кино Азии Марко Мюллер, лауреат Каннского кинофестиваля Сулейман Сиссе. С радостью ждем и наших казахстанских звезд Қазақстанның Еңбек Ері Асанали Ашимова и Меруерт Утекешову, а также молодых артистов Санжара Мадиева, Ануара Нурпеисова, Берика Айтжанова, Максима Акбарова...

– Фишкой фестиваля станет и кинорынок. Приоткройте завесу…

– Eurasia Film Market проводится на МФК «Евразия» впервые. Это новый для Казахстана формат кинофорума. На нем будут представлены новейшие казахстанские и зарубежные фильмы и проекты. Помимо презентаций и заключения сделок, деловая программа включает презентации национальных кинематографий разных стран, мастер-классы известных кинематографистов и заседания «круглых столов».

Для профессионалов киноиндустрии будет организовано специальное событие Eurasia Spotlight. Оно проводится по модели Стамбульского, Московского и других известных фестивалей. На конкурс проектов (питчинг) будут отбираться сценарии и фильмы казах­станских кинематографистов, которые еще находятся в производстве. Авторы получат возможность познакомиться с потенциальными инвесторами, продюсерами, партнерами. Смогут обменяться опытом, завязать контакты и найти новые рынки.

– Айман Кожабековна, среди незаменимых помощников организаторов МКФ будут студенты и педагоги Казахского национального университета искусств. Расскажите о них.

– Студенты и педагоги КазНУИ принимают самое активное участие в кинофес­тивале. Например, старший преподаватель Талгат Тайшанов стал начальником штаба XIII МКФ «Евразия». Одним из членов жюри в программе короткого метра будет старший преподаватель Ерлан Нурмухамбетов. В оргкомитете фестиваля работают около 15 студентов и выпускников КазНУИ разных специальностей – музыканты, художники, операторы, режиссеры, искусствоведы…

Кроме того, КазНУИ примет около 40 студентов из Алматы (КазНАИ

им. Т. Жургенева и Университета «Туран»). Ребята будут жить в общежитии нашего университета и смогут посещать мастер-классы на фестивале. Нас радует и то, что в нынешнем году анимационная работа «Ит» («Собака») Мейржана Сандыбая – выпускника КазНУИ нынешнего года – вошла в конкурсную программу кинофестиваля. В прошлом году его анимационный фильм «Коксерек» завоевал первый приз на кинофестивале анимационных фильмов «Карлыгаш».

– Фестиваль – важное событие для людей, занятых в киноиндустрии, для профессионалов. А что ждет обычных зрителей? Где будут проходить показы и как на них попасть?

– Кинопоказы пройдут в кинотеатре «Чаплин» в торгово-развлекательном центре Мega Silk Way. Причем фильмы можно будет посмотреть бесплатно.

Прежде всего привлечь зрителя должна программа. А она настолько разнообразна, что способна удовлетворить запросы самой широкой аудитории. Здесь немало интересного для тех, кто регулярно ходит в кино, для искушенных киноманов, поскольку представлено немало авторских лент. И для зрителя, который ориентирован исключительно на премьеры, тоже приготовлен ряд интересных мероприятий. Как показывает опыт последних лет, с каждым годом публики на МКФ становится все больше. И это радует.

Кроме того, полезную информацию можно будет почерпнуть из видеодневников фестиваля, на официальном сайте МКФ «Евразия» и в социальных сетях. Приходите! Ждем!

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 апреля
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Раньше прокуратура была "адвокатом для бедных", а что сегодня?
Новый прогноз по экономике Казахстана дал Всемирный банк
Волевой импульс Токаева начал титанические сдвиги в политической трансформации Казахстана – эксперт
В каком состоянии находится сельхозмашиностроение в Казахстане
Кто был в рядах уличных погромщиков в Алматы? Молодежь, у которой "каша" в голове
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Почему сомнительные компании привлекаются к масштабным инфраструктурным проектам в Казахстане?
Платить за привозную воду со вкусом ржавчины приходится жителям села Келлеровка Северо-Казахстанской области
Тысячи долларов потратили фермеры СКО на подержанную американскую сельхозтехнику, но выйти на ней в поле так и не смогли
Рейдерство остается одним из самых опасных преступлений против бизнеса в Казахстане
В новом Послании Токаев заложил идеи, меняющие жизнь казахстанского общества
Казахстанцы до сих пор не видят себя в роли управленцев собственной страной – экономист
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
Деревянный особняк купца Юзефовича не только прекрасно сохранился, но и стал украшением Петропавловска
Проверка на дорогах
​​​​​​​Не до жиру, быть бы Диру?
​​​​​​​Все – в сад!
Довести до исполнения
12 апреля 2022
Обсуждены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ
Для совершенствования законодательства в сфере СМИ создадут рабочую группу
Вице-премьер посетил КазАТУ им. Сейфуллина
Состоялось заседание Клуба молодых экспертов при Сенате
Научную форум-выставку провели в Нур-Султане
Военное сотрудничество обсудили Казахстан и Пакистан
Макароны по 17,7 млн тенге за килограмм планировал закупить Центр соцадаптации Петропавловска
Пользователи WhatsApp смогут рисовать в приложении мессенджера
Ерлан Карин провел встречу с заместителем Госсекретаря США Узрой Зеей
Еще одно уголовное дело возбудили против руководства ПНХЗ
В Сенате обсудили механизмы по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами
Депутаты Парламента Казахстана встретились с депутатами Европарламента
Пенсионер попал в больницу после нападения собак в Уральске
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Касым-Жомарт Токаев принял Александра Винокурова
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Почти 30 процентов акций "Казахтелекома" возвращаются в госсобственность
Токаеву рассказали о новых подходах к разработке школьных программ и учебников
Количество ДТП с участием детей выросло в Казахстане
Единые правила эксплуатации электросамокатов разработают в Казахстане
12 апреля 2022
Поддельные доллары сбывал житель Туркестанской области
"Полез без билета" – директор парка обвиняет упавшего с аттракциона шымкентца
Аким Петропавловска прокомментировал голосование в Сети за переименование города
Процедуру создания частных операторов рынков усложнили в Казахстане
Крал в мечетях во время намазов: вора задержали в Алматинской области
Программу льготного автокредитования запускают в Казахстане
Наука в Медицинском университете Астана: От повышения качества жизни до метаболической хирургии
"Помогала" с подбором фейковых кредитов: об опасной компании предупредили казахстанцев
"Я всегда работала" – Тамара Дуйсенова на вопрос, отдохнула ли она
Средняя зарплата ученых повысилась в Казахстане
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
Обновленные данные по пациентам с коронавирусом представили в Минздраве
Жертва финпирамиды подожгла себя перед зданием МВД: стало известно о ее состоянии
"Изъяли 70% пенсии" – жительница дома престарелых пожаловалась на "неравные" условия проживания
Ценят за рубежом – Смаилов о разработках казахстанских ученых
Не освоили крупные суммы бюджета - Минфин назвал министерства
Женщина погибла под колесами поезда в Карагандинской области
Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании в Казахстане
Катался на капоте автомобиля по шоссе мужчина в Актау - видео
Эффективно использовать инструменты для сдерживания инфляции поручил Смаилов

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Впереди финал
Свежий выпуск
Не прошел мимо
Свежий выпуск
​​​​​​​У обрыва
Свежий выпуск
​​​​​​​На сцене – юные артисты
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021