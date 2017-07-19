Отличительная особенность МКФ «Евразия» – широта подхода, делающая его репрезентативным по сравнению с конкурентами, находящимися на одном уровне в фестивальной иерархии. Об особенностях главного кинособытия года читателям «Казахстанской правды» рассказала президент Международного кинофестиваля, народная артистка РК, ректор КазНУИ Айман Мусахаджаева.

– Айман Кожабековна, уже через несколько дней жителям Астаны и гостям города представится уникальный шанс не только окунуться в увлекательную атмосферу кино, но и встретиться с любимыми актерами и режиссерами. Однако это внешняя сторона события. Хотелось бы подробнее узнать о стержневых мероприятиях.

– Одна из основных идей XIII МКФ «Евразия», который проводится Минис­терством культуры и спорта РК, – соз­дание digital-платформы с внедрением цифровых технологий на всех этапах организации кинофестиваля. Важно отметить и то, что программа построена как культурный мост «Восток – Запад» с ретроспективой картин известных режиссеров. Подчеркну, что девиз фестиваля – «За единое кинематографическое пространство!»

– Конкурсная программа поражает своей масштабностью. Расскажите о ней подробнее.

– В ней представлены 13 полнометражных и 30 короткометражных фильмов. В конкурсные и внеконкурсные секции войдут полнометражные и короткомет­ражные картины, авторское и жанровое кино.

В нынешнем году в программе рекорд­ное количество фильмов – 296. Есть и другие интересные цифры. В конкурсе полного и короткого метра немало премьер: 14 мировых, 2 международные и 11 азиатских. Всего подано более одной тысячи заявок.

– Не менее значим вопрос и о составе жюри…

– Конкурсную программу будут оценивать четыре состава: основное, жюри короткого метра и два независимых – FIPRESCI (Международная организация кинокритиков и киноведов) и NETPAC (Сеть по продвижению азиатского кино).

Председателем жюри основного конкурса стал человек-легенда Сулейман Сиссе, малийский режиссер, обладатель приза Каннского МКФ, номинант на «Золотую пальмовую ветвь», обладатель приза МКФ в Локарно, Фрибурге, Нанте. Также среди членов жюри – французский актер Жерар Депардье.

Оценивать фильмы будут такие авторитеты в кинематографическом мире, как директор программ Московского международного кинофестиваля, киновед и культуролог Кирилл Разлогов, режиссер и сценарист из Грузии Русудан Глурджидзе, получившая в прошлом году Гран-при «Евразии» за фильм «Чужой дом». В жюри также входит азербайджанский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля Эльчин Мусаоглу, удостоенный два года назад награды МКФ «Евразия» за фильм «Набат» как лучший режиссер.

– Есть в рамках МКФ и специальные программы. В чем их особенность?

– Да, это 6 Plaza, которая дополняет одноименную программу на ЭКСПО-2017 по поддержке развивающихся стран. Кроме того, при содействии Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации мы покажем 15 фильмов для детей и юношества, способствующих патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Наряду с этим, будет продолжена стартовавшая два года назад образовательная программа Eurasia Masters, в рамках которой участники и гости фестиваля проведут открытые мастер-классы. Рассчитана она преимущественно на студентов, будущих специалистов и активную творческую молодежь. Поклонники кино могут не только участвовать в образовательных мероприятиях, но и стать волонтерами, а значит, членами команды фестиваля.

– Всех волнует красная дорожка. Кто по ней пройдет?

– По красной дорожке пройдут голливудские актеры, лауреаты премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Сезар» Николас Кейдж, Джон Малкович, Эдриен Броуди, Жерар Депардье. Среди почетных гостей – один из крупнейших деятелей фестивального движения, продюсер, арт-директор престижных кинофорумов в Локарно, Венеции, Риме, специалист по кино Азии Марко Мюллер, лауреат Каннского кинофестиваля Сулейман Сиссе. С радостью ждем и наших казахстанских звезд Қазақстанның Еңбек Ері Асанали Ашимова и Меруерт Утекешову, а также молодых артистов Санжара Мадиева, Ануара Нурпеисова, Берика Айтжанова, Максима Акбарова...

– Фишкой фестиваля станет и кинорынок. Приоткройте завесу…

– Eurasia Film Market проводится на МФК «Евразия» впервые. Это новый для Казахстана формат кинофорума. На нем будут представлены новейшие казахстанские и зарубежные фильмы и проекты. Помимо презентаций и заключения сделок, деловая программа включает презентации национальных кинематографий разных стран, мастер-классы известных кинематографистов и заседания «круглых столов».

Для профессионалов киноиндустрии будет организовано специальное событие Eurasia Spotlight. Оно проводится по модели Стамбульского, Московского и других известных фестивалей. На конкурс проектов (питчинг) будут отбираться сценарии и фильмы казах­станских кинематографистов, которые еще находятся в производстве. Авторы получат возможность познакомиться с потенциальными инвесторами, продюсерами, партнерами. Смогут обменяться опытом, завязать контакты и найти новые рынки.

– Айман Кожабековна, среди незаменимых помощников организаторов МКФ будут студенты и педагоги Казахского национального университета искусств. Расскажите о них.

– Студенты и педагоги КазНУИ принимают самое активное участие в кинофес­тивале. Например, старший преподаватель Талгат Тайшанов стал начальником штаба XIII МКФ «Евразия». Одним из членов жюри в программе короткого метра будет старший преподаватель Ерлан Нурмухамбетов. В оргкомитете фестиваля работают около 15 студентов и выпускников КазНУИ разных специальностей – музыканты, художники, операторы, режиссеры, искусствоведы…

Кроме того, КазНУИ примет около 40 студентов из Алматы (КазНАИ

им. Т. Жургенева и Университета «Туран»). Ребята будут жить в общежитии нашего университета и смогут посещать мастер-классы на фестивале. Нас радует и то, что в нынешнем году анимационная работа «Ит» («Собака») Мейржана Сандыбая – выпускника КазНУИ нынешнего года – вошла в конкурсную программу кинофестиваля. В прошлом году его анимационный фильм «Коксерек» завоевал первый приз на кинофестивале анимационных фильмов «Карлыгаш».

– Фестиваль – важное событие для людей, занятых в киноиндустрии, для профессионалов. А что ждет обычных зрителей? Где будут проходить показы и как на них попасть?

– Кинопоказы пройдут в кинотеатре «Чаплин» в торгово-развлекательном центре Мega Silk Way. Причем фильмы можно будет посмотреть бесплатно.

Прежде всего привлечь зрителя должна программа. А она настолько разнообразна, что способна удовлетворить запросы самой широкой аудитории. Здесь немало интересного для тех, кто регулярно ходит в кино, для искушенных киноманов, поскольку представлено немало авторских лент. И для зрителя, который ориентирован исключительно на премьеры, тоже приготовлен ряд интересных мероприятий. Как показывает опыт последних лет, с каждым годом публики на МКФ становится все больше. И это радует.

Кроме того, полезную информацию можно будет почерпнуть из видеодневников фестиваля, на официальном сайте МКФ «Евразия» и в социальных сетях. Приходите! Ждем!