В предвкушении курортного сезона

Майские праздники – хороший повод вырваться на природу. Для столичных жителей наиболее доступным, по крайней мере в плане локации, остается Щучинско-Боровская курортная зона.

Природа только просыпается от зимней спячки, а горожане уже стремятся из «каменных джунглей» в леса и горы. Не страшат их опасные в это время года клещи, нестабильная погода, не останавливает местами неприглядный ландшафт: в лесу еще нет пьянящего запаха листвы, зато вокруг немало мусора, который еще не успели убрать.

Поселок активно готовится к сезону: у местного променада идет какая-то грандиозная стройка, гостиницы и рестораны пристраивают летние площадки, кое-где красят бордюры. В воздухе витает предвкушение праздника длиною в пару-тройку теплых месяцев…

На Первомай в Бурабае были забронированы почти все оте­ли, не было свободных мест и на 9 мая, а у въезда в курортную зону даже образовалась первая за несколько месяцев пробка из машин. Хотя в самом поселке отдыхающих не так много, да и заняться пока особо нечем. Разве что побродить по набережной, свободной от платных зон, или порыбачить здесь же.

И на велосипедах сейчас удобно кататься, не то что летом. А их в поселке предостаточно. Прокатчик Сергей рассказал, что работает уже с середины апреля и даже успел загореть на солнце. К новому сезону они закупили почти сотню новых великов. Но и цены подняли: час проката теперь стоит не 1 000, как в прошлом году, а 1 500 тенге. Самокаты подорожали с 4 000 до 5 000 тенге за час, полчаса – 2 500. За час катания на электробайке придется отдать 10 000 тенге, полчаса – 5 000, 15 минут – 2 000. Полторы тысячи со взрослого и тысячу с ребенка возьмут за катание на местном Колесе обозрения. За 9 минут вы успеете «нащелкать» не самые удачные снимки и мельком ознакомиться с удивительным ландшафтом.

Незабываемые эмоции обещают организаторы от нового аттракциона, что появился на поляне Абылай-хана, 10-минутный подъем на воздушном шаре на высоту в 50–60 метров обойдется в 10 тыс. тенге на взрослого и 7 тыс. ребенку. Честно, мне стало жаль таких денег, да и всегда есть возможность увидеть то же самое, поднявшись в горы пешком.

Цены, как впрочем, и везде, конечно, вырастут на все. Бурабай и так не был дешевым удовольствием. Но другой альтернативы у астанчан нет.

Как призналась семья отдыхающих, которую я встретила на берегу, на короткие выходные удобнее всего из столицы ехать сюда. Правда, на первые майские праздники на сайте бронирования booking.com они едва успели выкупить номер в отеле «Глория» за 25 тыс. тенге, других вариантов уже не было. Признаются, что отдых здесь, по большому счету, не стоит таких денег, да и территория еще совсем не готова, повсюду мусор, и никто его не убирает. Но подышать свежим воздухом хотелось.

Пока мы разговаривали, дети с восторгом наблюдали за шустрой пушистой белкой, снующей по деревьям. Ради такого, наверное, и любят Бурабай – как ни крути, а природа здесь действительно уникальная.

Что касается традиционных частников, сдающих жилье на «пятачке», то они тоже заявляют, что поднимут цены к началу летнего сезона. Пока самую дешевую однокомнатную квартиру можно найти за 8 тыс. тенге в сутки, в центре она будет стоить уже 15 тыс. Аренда коттеджа обойдется в 50 тыс. тенге и выше. Но в этом году повысили стоимость коммунальных услуг, и боровчане вынуждены сделать то же самое. Сейчас, например, приходится отапливать помещение электрообогревателями, а это очень невыгодно для хозяев.

Несмотря ни на что, у местных большие надежды на предстоящий сезон. Уже по майским праздникам видно, что желающих отдохнуть в Бурабае будет немало. К тому же сняты ограничения по коронавирусу для проезда казахстанско-российской границы, и здесь ожидают большой наплыв россиян, делающих хорошую кассу для местного туризма.

И еще из курортных новос­тей: зажиточных гостей теперь принимает новый отель Wyndham Garden Burabay. Цена за номер здесь варьируется от 80 до 200 тыс. тенге в сутки, и это только с завтраком. Впрочем, в эти выходные там были заняты почти все 85 номеров.

Подорожало кокшетауское мороженое – с 300 до 400 тенге за стаканчик. Кукуруза – 700 тенге за початок. Шашлыки в популярном азербайджанском кафе «Экспресс-2» стоят от 2 000 до 3 500 тенге. Они только открылись и еще даже не набрали всех сотрудников. В этом году построили новый мангал, обновили меню, но и цены, скорее всего, еще будут поднимать.

В общем, запасайтесь попкорном и… деньгами. Для экономных горожан самым приемлемым, наверное, будет вариант поездки без ночевки, как многие уже и делают. Правда, один из выездов на дорогу Нур-Султан – Кокшетау по Астраханской ­трассе этим летом закрыт. И ­неудобство уже ощутимо скоп­лением машин в районе «Шанхая».