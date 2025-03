В престижных рейтингах – по восходящей Свежий выпуск 496 Айту СУЛТАН

Напомним, за минувший период Казахстан значительно улучшил свои позиции по таким критериям, как «Регистрация собственности» (14-е место в рейтинге, + 4 позиции), «Международная торговля» (185-е место, + 1 пункт), «Обеспечение исполнения контрактов» (30-е место, + 5 пунктов) и «Разрешение неплатежеспособности» (63-е место, + 19 пунктов). Кроме того, улучшение произошло также по целому ряду других критериев, что в итоге вывело Казахстан с 77-го на 41-е место в рейтинге Doing Business 2015.

Говоря о предпосылках этих качественных сдвигов, директор департамента развития предпринимательства МНЭ Галия Жолдыбаева отметила, что улучшение позиции Казахстана в рейтинге – это результат целого комплекса мер, принятых Правительством для облегчения ведения бизнеса в нашей стране.

– Показатели рейтинга свидетельствуют о том, что из 10 индикаторов рейтинга по семи направлениям мы улучшили свои позиции. Что касается двух «минусовых» показателей, в частности налогообложения (18-е место) и регистрации собственности (19-е место), то по ним работа будет усилена, – отметила глава департамента.

Согласно мнению председателя правления АО «Институт экономических исследований» Максата Муханова, в целом заметное продвижение нашей страны в глобальном рейтинге свидетельствует о том, что развитие бизнеса в РК является важнейшим приоритетом государственной экономической политики.

– За минувший период в Казахстане значительно упростились процедуры ведения бизнеса, что послужило основой для активизации деятельности отечественных предпринимателей. По уровню затрат времени и средств, необходимых на создание бизнеса, мы значительно продвинулись вперед. При этом количество необходимых процедур сократилось на 4 единицы, затраты времени – на 16,5 дня, – отметил глава института.

В числе определяющих факторов М. Муханов назвал беспрецедентные меры по улучшению деловой среды и снижению административного давления на бизнес, которые были приняты Правительством за прошедший период. В рамках этой работы в стране проведены масштабные системные меры, закрепленные в законодательстве, которые практически существенно повлияли на улучшение бизнес-климата в нашей стране.

– Казахстан, по оценке Всемирного банка, сегодня является лидером реформ в регионе. И эти темпы необходимо поддерживать и далее, усиливая партнерство государства с частным бизнесом, – сказал спикер.

По мнению ученого-экономиста, у Казахстана есть немало предпосылок для дальнейшего улучшения своих позиций в рейтинге Всемирного банка. И во многом этому может способствовать дальнейшая работа Правительства по реализации пяти институциональных реформ, озвученных Главой государства.

В настоящее время в целях помощи глобальному рейтингу в оценке бизнес-климата в стране Министерством национальной экономики готовится к запуску проект, связанный с проведением субнационального рейтинга Doing Business.

– В восьми регионах страны, в том числе в Алматы и Астане, мы будем внедрять критерии оценки условий бизнеса по четырем индикаторам. Кроме того, планируется оценить самостоятельные реформы местных исполнительных органов по улучшению ведения бизнеса в регионах. В комплексе с другими мероприятиями это нововведение должно улучшить позиции Казахстана в рейтинге Doing Business 2017, – подчеркнула Галия Жолдыбаева.