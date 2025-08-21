22 августа 2025 года в 15.00 часов в Президентском центре УДП РК состоится открытие выставки «Обновленная Конституция – гарант справедливого общества», посвященной 30-летию Конституции Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Президентский центр Республики Казахстан

Выставка организована совместно с Конституционным Судом РК.

На выставке представлены материалы, экспонаты, документы из музейного, архивного и библиотечного фондов Президентского центра отражающие эволюцию развития конституционализма в Республике Казахстан.

Выставка состоит из 3-х разделов: «Степные законы – кладезь мудрости»; «Конституция – фундамент независимости»; «Обновленная Конституция – основа модернизации».

Уникальными экспонатами являются издания Основного Закона на казахском и русском языках, выполненные шрифтом Брайля и подготовленные Конституционным Судом Республики Казахстан совместно с Офисом программ ОБСЕ в городе Астане.

В этом году, в честь 30-летия Конституции, альпинист и деятель культуры Каирбек Алибек поднял текст Основного Закона на вершину Айленд-Пик (6180 метров над уровнем моря) в Гималаях.

В экспозиции выставки представлена фотография, запечатлевшая этот исторический момент, ставший символом глубокого уважения народа Казахстана к Конституции своей страны.

В торжественном открытии выставки примут участие представители Конституционного cуда РК, Национального центра по правам человека, Центральной избирательной комиссии РК, Института законодательства и правовой информации, Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, Института истории государства, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, государственные и общественные деятели.