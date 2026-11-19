В Казалинском районе природный газ подвели к двум аулам. Всего по проекту голубое топливо стало доступно для 628 объектов. В частности, в селе Жанкожа-батыра газом будут обеспечены 283 жилых дома, шесть социальных и семь предпринимательских объектов, а в селе Героя Советского Союза Урмаша Туктибаева – 325 жилых домов, четыре социальных и три предпринимательских объекта.

Фото Багдата Есжанова

Поздравляя сельчан со знаменательным событием, аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев отметил, что развитие страны немыслимо без повышения уровня благосостояния жителей села.

– Президент Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает, что аул – это золотая колыбель нашей самобытной цивилизации, а развитие села – наш общий долг, – сказал Мурат Ергешбаев. – При поддержке Главы государства и Правительства в регионе успешно реализуются крупные проекты во всех ключевых отрас­лях, обеспечивая стабильный социально-экономический рост. Особое внимание уделяется строи­тельству жилья и обновлению инфраструктуры, что позволяет плано­мерно повышать качество жизни жителей области. На сегодня все населенные пункты региона обеспечены качест­венной питьевой водой, а в областном центре заработала новая теплоэлектроцентраль, пост­роенная компанией Aksa Energy.

В прошлом году в регионе газифицировали 11 населенных пунктов. До конца года в рамках инвестиционной программы АО «QazaqGaz Aimaq» к голубому топливу планируется подключить еще ряд аулов, что должно увеличить общий показатель газификации области до 85%. Кроме того, планируется построить вторую нитку газопровода Бейнеу – Шымкент общей протяженностью 1,5 тыс. км, из них 846 км пройдут по территории Кызылординской области.