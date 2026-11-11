Массовые мероприятия по озеленению территорий и воспитанию бережного отношения к природе – «Посадим дерево ради будущего» – состоялись во всех населенных пунктах Приаралья. За один день областного экологического субботника с участием около 10 тыс. человек было высажено 5,8 тыс. саженцев.

Фото Багдата Есжанова

В областном центре в акции по посадке деревьев принял участие аким области Мурат Ергешбаев.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ежегодных посла­ниях поднимает темы экологии, благоустройства и высокой общест­венной культуры, подчеркивая задачу формирования нового облика страны и бережного отношения к окружающей среде, – сказал Мурат Ергешбаев. – Наша общая цель – озеленить территории и сформировать у жителей привычку заботиться о природе. Каждое посаженное дерево – это реальный вклад в улучшение экологии и забота о будущих поколениях.

Всего к городской акции присоединились более 150 человек. Высажено 25 саженцев можжевельника и 250 тополей.

В Жанакорганском районе во главе с акимом Галымжаном Жаркынбеком экологическую эстафету подхватили сотрудники учреждений, предприятий, ветераны труда, волонтеры и молодежь, которые высадили около 2 тыс. саженцев. Всего в районе с начала года в рамках акции «Таза Қазақстан» высажено около 11 тыс. деревьев.

В поселке Шиели вместе с акимом района Айтбаем Жандарбековым в субботнике приняли участие представители интеллигенции, работники районных промышленных учреждений, ветераны труда. По улице Исатая Абдыкаримова они высадили 1 200 деревьев.

Заместитель акима Кармакшинского района Диас Молдабаев подчеркнул, что акция «Посадим дерево ради будущего» будет продолжена. Всего в этом году для озеленения территории района планируется высадить 6 750 деревьев.

На субботник в поселках и сельских округах района вышли около 2 тыс. человек из 155 учреждений. В населенных пунктах очищены от мусора улицы, поливные арыки, территории учреждений. В поселке Жосалы высажено 500 деревьев.

В Казалинском районе с начала года также реализуются системные меры по благоустройству, санитарной очистке и озеленению.

– Акция «Посадим дерево ради будущего» – продолжение этой доброй традиции, – сказал аким района Алмасбек Есмаханов. – Сегодня мы высадили 300 саженцев карагача и 200 деревцев клена. Это зеленое наследие, которое мы оставляем будущим поколениям. Вместе мы делаем наш родной край чище и красивее.