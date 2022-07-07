"В принятых решениях нет политических мотивов" – пресс-секретарь Токаева о совещании по транзитному потенциалу Казахстана

Пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай прокомментировал совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала Казахстана, которое провел сегодня в Акорде Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz.

"Речь, в первую очередь, идет о диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки в условиях геополитической турбулентности. На совещании состоялось деловое обсуждение строительства новых транспортных коридоров в духе прагматизма. Эта работа не одного дня, речь идет о долгосрочных планах. Действительно, в принятых решениях нет никаких политических мотивов. Россия была и остается нашим стратегическим партнером и союзником. Каких-либо действий в ущерб ее интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия", - написал Желдибай в Facebook.

Напомним, сегодня Глава государства провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала Казахстана. Президент отметил, что геополитическая ситуация и санкционное противостояние привели к разрыву традиционных транспортно-логистических цепочек. В ходе совещания была подчеркнута необходимость проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов, а также диверсификацию поставок.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, требуется принять комплекс мер для обеспечения безопасного и бесперебойного экспорта отечественной продукции. Глава государства подчеркнул, что необходимо сохранить лидерство Казахстана в Центрально-Азиатском регионе и развивать страну как надежный транзитный хаб.