​В приоритете – бизнес и гражданин

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Инеш Бержанова

Согласно законопроекту «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях» ожидается снижение штрафных санкций в сфере безопасности дорожного движения, а также предпринимательской деятельности. При этом в отдельных случаях штрафы предложено снизить более чем в два раза.

По словам директора ГУ «Институт законодательства РК» Аслана Тукиева, нормы обновленного кодекса будут переориентированы на интересы граждан и представителей бизнеса. Правда, речь здесь идет только о тех случаях, которые не представляют угрозы для здоровья и жизни окружающих.

Так, например, предложено снизить штраф за нарушение ПДД, касающееся стоянки на местах, предназначенных для инвалидов. На сегодняшний день размер штрафа за эту статью составляет порядка 50 МРП, а это почти 110 тыс. тенге. По мнению разработчиков, сумма завышена и требует пересмотра.

Кроме того, по мнению разработчиков законопроекта, нужно заменить отдельные штрафы предупреждениями, если правонарушения совершены впервые. Особенно актуален этот вопрос, как выяс­нилось, для представителей бизнес-среды, вынужденных платить немалые суммы, к примеру, всего за один день просрочки сдачи налоговой декларации.

В числе предлагаемых нововведений также досрочное возобновление действий разрешения или лицензии при устранении нарушений, на основании которых она была приостановлена. Иными словами, если ранее возобновить свою деятельность бизнесмен не имел возможности до прекращения срока действия постановления, то теперь, если он исправит условия, послужившие основанием для взыс­кания, и обратится в суд, ему могут позволить приступить к работе значительно раньше.

В ходе заседания, организованного Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», внимание было акцентировано и на вопросе введения ограничений час­тоты внесения поправок в КоАП в целях обеспечения его стабильности. По словам замес­тителя председателя правления НПП Рустама Журсунова, всего за последние пару лет в КоАП было внесено порядка 500 поправок.

Стоит также отметить, что депутатский корпус дал положительную оценку предложенному законопроекту в целом. Однако отдельные моменты все же пока вызывают немало вопросов и предложений. К слову, принятие закона ожидается не ранее конца текущего года. Поэтому и у граждан страны есть возможность поучаствовать в дискуссиях по данному вопросу, предлагая альтернативные методы разрешения проблем.

Также на заседании с учас­тием депутатов Парламента, представителей Верховного суда, Генеральной прокуратуры, правозащитников, СМИ были обсуждены вопросы ответственности в строительной сфере, ужесточения наказания за выдачу недостоверных сертификатов происхождения товаров и другие.

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