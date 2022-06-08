Свежий выпуск
В приоритете – глубокая локализация
Полосу подготовила Марина Демченко

Химическая промышленность Казахстана пополнится новыми заводами, ориентированными на выпуск продукции, ранее не производимой в республике.

Как сообщила глава управления химической промышленнос­ти Комитета индустриального развития МИИР РК Гульнар Ильмалиева, осуществление новых проектов намечено на 2022–2028 годы. К примеру, в Жамбылской области планируется запустить завод кальцинированной соды ТОО «Qazaq soda» мощностью 400 тыс. тонн продукции в год.

Уникальность этого производства – в экологически чис­тых, безотходных технологиях. Помимо основной продукции предприя­тие ежегодно намерено произ­водить побочные продукты из дистилляционного шлама: до 500 тыс. тонн сырого хлорида кальция CaCl2 и 100 тыс. тонн соли.

Компания имеет пять собственных патентов, связанных с усовершенствованием процесса и утилизацией отходов при производстве кальцинированной соды.

Другой крупнейший проект – химический комплекс по выпус­ку минеральных удобрений ТОО «Еврохим-Каратау». Для успешного его запуска в январе текущего года Главой государства подписан Закон «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством РФ о реализации проекта «Строи­тельство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений».

Ввод в эксплуатацию химического комплекса позволит наладить производство минеральных удобрений и индустриальных продуктов по инновационной безотходной технологии мощнос­тью не менее 1 млн тонн в год.

Кроме того, строительство завода будет способствовать ускоренному развитию моногородов Жанатаса и Каратау, создаст в регионе до 2 000 новых рабочих мест при строительстве и не менее 1 200 при эксплуатации предприятия.

На 200 млрд тенге увеличатся объемы налоговых поступлений в госбюджет. Проект обеспечит импортозамещение минеральных удобрений и увеличит объемы экспорта.

– Первый этап строительства завода уже реализован. Введен в эксплуатацию горнорудный комп­лекс, на базе которого налажена добыча 660 тысяч тонн фосфоритов в год. Построен узел среднего дробления и тонкого помола мощностью 640 тысяч тонн в год, – уточнила Гульнар Ильмалиева.

В числе перспективных проектов находится и завод калийных удобрений ТОО «SRPM Resources Ltd», производство поливинилхлорида в ТОО «Химический комплекс Састобе». Кроме того, планируется увеличить производственные мощности предприя­тий АО «КазАзот», ТОО «Казфосфат», «Talas Investments».

– По традиции в последнее воскресенье мая, когда в нашей республике отмечают День работников химической промышленности, мы подводим итоги работы отрасли. Химическая промышленность как важный сектор экономики Казахстана оказывает мультипликативный эффект на развитие смежных отраслей – ГМК, строительство, сельское и коммунальное хозяйст­во, – отметила эксперт.

По ее словам, в 2021 году отечественные предприятия химпрома выпустили продукции на 554,7 млрд тенге, а за 4 месяца 2022-го – на 259,2 млрд тенге. На сегодняшний день отрасль представлена следующими секторами: химикаты для промышленности (64,5%), агрохимическая продукция (21,0%), базовая нефтехимия (13,4%), прочая химия (1,1%).

Основная товарная номенклатура отечественного химпрома – серная кислота, каустическая сода, минеральные удобрения, хромовые и фосфорные соединения, параксилол, полипропилен, пластмассы в первичных формах. Более половины объема производства (55–65%) приходится на крупные отраслевые предприятия: ТОО «Казфосфат», АО «Актюбинский завод хромовых соединений», «КазАзот», «Каустик».

По данным МИИР, в 2021 году в отрасли было занято 18,1 тыс. человек. За 2010–2021 годы в рамках программ индустриализации запущено 139 инвестиционных проектов стоимостью 322,8 млрд тенге, создано 14,5 тыс. рабочих мест. К примеру, в этот период было введено в эксплуатацию новое производство сернокис­лотного завода ТОО «СКЗ-U», налажен выпуск хлора и каустической соды на АО «Каустик», также запущен завод полимерной продукции ТОО «Полимер продакшн», завершена модернизация производства технических газов ТОО «Linde Gas».

Начался выпуск новой для Казахстана продукции, в частности калиевой соли, глифосата и глифосатсодержащих гербицидов, биаксально-ориентированной полипропиленовой пленки, композитных коагулянтов. Все эти достижения были бы невозможны без поддержки государства.

Популярное

Все
Казахстан встал на путь политических реформ
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
Чем живут и какие планы строят в холдинге "Байтерек" – интервью с Канатом Шарлапаевым
Представлена книга «Кенесары-хан»
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Грубые нарушения при строительстве коммерческого жилья выявили в Атырау
«Ярмарка вакансий» для миллениалов
Решение принял народ
Без давления на природу
Друзей надежных много не бывает!
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Почему карагандинцы не торопятся создавать ОСИ?
Реорганизоваться или уйти
Имя поэта – в истории
К новым победам
В Петропавловске начат демонтаж ранее обрушившейся трубы ТЭЦ-2
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Что происходит с курсом тенге, объяснили в Нацбанке
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил казахстанский школьник
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль

Читайте также

Свежий выпуск
А снос и ныне там
Свежий выпуск
Символ общих побед
Свежий выпуск
В ожидании позитивных перемен
Свежий выпуск
Вода для устойчивого развития

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]