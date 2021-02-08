В приоритете глубокие переделы

– Олжас Адилович, в чем принципиальная новизна законодательного документа, какие конкретно усовершенствования в механизме государственного стимулирования отечественных производителей он предлагает?

– Проект закона содержит множество нововведений. К примеру, в Предпринимательском кодексе есть отдельная глава, в которой перечислены меры господдерж­ки для отдельных сегментов индустриально-инновационной инфраструктуры. Причем эти перечни являются закрытыми. Следовательно, чтобы ввести новые или откорректировать ранее принятые меры, Правительству нужно в установленном порядке вносить соответствующие изменения в данный документ.

Поскольку законотворческий процесс в достаточной степени забюрократизирован, это может занять несколько лет. В таких условиях введенные или дополненные меры поддержки к моменту их официального принятия могут утратить актуальность или даже принести противоположный эффект. То есть существующий механизм законодательного урегулирования многих вопросов лишает Правительство гибкости и оперативности.

Для преодоления этих сложнос­тей проект закона предус­матривает новые подходы. К примеру, перечни мер государственного стимулирования и сегментов индустриально-инновационной инфраструктуры будут открытыми. Правительство получит право своими постановлениями вводить или изменять меры на основании соответствующих рекомендаций Межведомственной комиссии по вопросам промышленной политики, которая будет создана для взаимодействия в этой сфере.

Другим концептуальным нововведением станет внедрение практики оценки индустриального климата в стране по аналогии с существующими оценками предпринимательского или инвестиционного климата.

Подобные оценки лягут в основу разрабатываемых программ­ных стратегических документов, определяющих направления промышленной политики на среднесрочный и долгосрочный периоды.

– В прошлогоднем Пос­лании Президент поручил систематизировать меры поддержки промышленности. Поясните, пожалуйста, каким образом предполагается это сделать?

– Проектом закона предусмат­ривается переход от поддержки промышленных отраслей к стимулированию наиболее эффективных предприятий, производящих продукцию среднего и высокого уровня передела. Идео­логия такой поддержки заключается в увеличении потенциала конкретных промпредприятий, производящих востребованные товары.

Причем при предоставлении мер государственного стимулирования предприятиям-получателям будут выставляться встречные обязательства. Мы полагаем, это справедливо: государство взамен за оказываемую поддержку вправе требовать от предприятий определенного финансово-экономического эффекта.

Проектом сохранены все существующие меры поддержки, а также предложены новые.

– А о каких новых мерах идет речь?

– В законопроекте, например, предлагаются новые меры государственного стимулирования субъектов промышленно-инновационной деятельности в виде предоставления промышленных грантов, а также субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность.

– Как теперь предполагается стимулировать углубление передела на предприятиях обрабатывающей промышленности?

– В первую очередь намечено стимулировать развитие производств готовых изделий (продукции высоких переделов), обеспечивая их доступным отечественным сырьем. Например, важно создать предприятиям условия для сбыта первичного алюминия, катодной меди, других металлов на внутреннем рынке в объемах и качестве, необходимых для осуществления перерабатывающих проектов.

В металлургической промышленности необходимо сделать акцент на развитие выпуска продукции высоких переделов на основе имеющегося сырья. Сейчас же в основном казахстанская металлургия все еще представлена продукцией второго и третьего переделов (ферро­хромом, необработанной медью, глиноземом и первичным алюминием), значительная часть которой экспортируется.

Учитывая солидную сырьевую базу, Казахстан может и должен увеличивать глубину переработки сырья в стране. К примеру, у нас имеется сущест­венный потенциал для наращивания выпуска продукции из алюминия. Только различных цистерн, бочек, барабанов, банок республике необходимо на сумму до 36 миллионов долларов, не считая алюминиевых прутков, профилей, плит, лис­тов и лент.

По-прежнему страна закупает и медную продукцию в ассортименте: трубы и трубки, фитинги и проволоку, медные плиты и листы. Таким образом, только в цветной металлургии возможности импортозамещения оцениваются более чем в полмиллиарда долларов.

В комитете провели работу с крупными недропользователями и металлургическими компания­ми, действующими не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, собрали и проанализировали мнения их топ-менеджеров. Составили проект регуляторного механизма, способного обеспечить полноценную загрузку отечественных обрабатывающих заводов сырьем.

Помимо этого, определен перечень непроизводимого, импортируемого сырья и комплектую­щих для дальнейшей глубокой переработки и продвижения готовой продукции из данного сырья на экспортные рынки с применением мер государственного стимулирования в час­ти возврата налогов и пошлин на импорт.

В настоящее время обрабаты­ваю­щие предприятия используют импортное сырье и комплектую­щие, которые не производятся на территории Казахстана. Доля импорта такой промежуточной продукции может занимать до 50%. К примеру, для выпуска трансформаторов часть промежуточных товаров приобретается в Южной Корее и Малайзии, они составляют до 40% от стоимости трансформаторов.

Поэтому, по нашему мнению, вполне целесообразным видится создание на базе казахстанских предприятий производств, встроенных в «цепочки» по соз­данию добавленной стоимос­ти в региональном и мировом масштабе. Для этого министерствами индустрии и инфраструктурного развития, торговли и интеграции совместно с представителями бизнеса (НПП «Атамекен») необходимо сформировать список товаров (сырья и комплектующих), не производимых и не имеющих перспектив производства у нас из-за экономической нецелесообразности.

Более того, этот список должен постоянно обновляться, актуализироваться. Важно также предусмотреть снижение ставки НДС и таможенных пошлин при импорте на товары из этого перечня. И такая работа запланирована нами совместно с Министерством финансов и НПП.

Но для запуска этих инструмен­тов необходимо внести изменения в некоторые НПА, в первую очередь не позднее декабря 2021 года принять закон «О промышленной политике». А уже в следующем году разработать регуляторный механизм для обеспечения доступа местных переработчиков к отечественному сырью. Другие инициативы – возврат налогов на импортируе­мое сырье, не производимое в Казах­стане, снижение таможенной ставки на перечень импортируемых товаров – должны быть осуществлены до 2025 года.

– Будет ли государство и дальше поддерживать предприятия, заинтересованные в повышении производительности труда и развитии цифровизации?

– Безусловно, инструменты гос­поддержки, предусмотренные для этих целей, сохранятся. Государство будет возмещать компаниям затраты, направленные ими на повышение компетенции, внедрение цифровых технологий и совершенствование технологических процессов, а также на повышение эффективности организации производства.