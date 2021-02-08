Свежий выпуск В приоритете глубокие переделы 8 февраля 2021 г. 9:53 Марина Демченко – Олжас Адилович, в чем принципиальная новизна законодательного документа, какие конкретно усовершенствования в механизме государственного стимулирования отечественных производителей он предлагает? – Проект закона содержит множество нововведений. К примеру, в Предпринимательском кодексе есть отдельная глава, в которой перечислены меры господдержки для отдельных сегментов индустриально-инновационной инфраструктуры. Причем эти перечни являются закрытыми. Следовательно, чтобы ввести новые или откорректировать ранее принятые меры, Правительству нужно в установленном порядке вносить соответствующие изменения в данный документ. Поскольку законотворческий процесс в достаточной степени забюрократизирован, это может занять несколько лет. В таких условиях введенные или дополненные меры поддержки к моменту их официального принятия могут утратить актуальность или даже принести противоположный эффект. То есть существующий механизм законодательного урегулирования многих вопросов лишает Правительство гибкости и оперативности.Для преодоления этих сложностей проект закона предусматривает новые подходы. К примеру, перечни мер государственного стимулирования и сегментов индустриально-инновационной инфраструктуры будут открытыми. Правительство получит право своими постановлениями вводить или изменять меры на основании соответствующих рекомендаций Межведомственной комиссии по вопросам промышленной политики, которая будет создана для взаимодействия в этой сфере. Другим концептуальным нововведением станет внедрение практики оценки индустриального климата в стране по аналогии с существующими оценками предпринимательского или инвестиционного климата. Подобные оценки лягут в основу разрабатываемых программных стратегических документов, определяющих направления промышленной политики на среднесрочный и долгосрочный периоды.– В прошлогоднем Послании Президент поручил систематизировать меры поддержки промышленности. Поясните, пожалуйста, каким образом предполагается это сделать?– Проектом закона предусматривается переход от поддержки промышленных отраслей к стимулированию наиболее эффективных предприятий, производящих продукцию среднего и высокого уровня передела. Идеология такой поддержки заключается в увеличении потенциала конкретных промпредприятий, производящих востребованные товары.Причем при предоставлении мер государственного стимулирования предприятиям-получателям будут выставляться встречные обязательства. Мы полагаем, это справедливо: государство взамен за оказываемую поддержку вправе требовать от предприятий определенного финансово-экономического эффекта. Проектом сохранены все существующие меры поддержки, а также предложены новые.– А о каких новых мерах идет речь?– В законопроекте, например, предлагаются новые меры государственного стимулирования субъектов промышленно-инновационной деятельности в виде предоставления промышленных грантов, а также субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность.– Как теперь предполагается стимулировать углубление передела на предприятиях обрабатывающей промышленности?– В первую очередь намечено стимулировать развитие производств готовых изделий (продукции высоких переделов), обеспечивая их доступным отечественным сырьем. Например, важно создать предприятиям условия для сбыта первичного алюминия, катодной меди, других металлов на внутреннем рынке в объемах и качестве, необходимых для осуществления перерабатывающих проектов.В металлургической промышленности необходимо сделать акцент на развитие выпуска продукции высоких переделов на основе имеющегося сырья. Сейчас же в основном казахстанская металлургия все еще представлена продукцией второго и третьего переделов (феррохромом, необработанной медью, глиноземом и первичным алюминием), значительная часть которой экспортируется.Учитывая солидную сырьевую базу, Казахстан может и должен увеличивать глубину переработки сырья в стране. К примеру, у нас имеется существенный потенциал для наращивания выпуска продукции из алюминия. Только различных цистерн, бочек, барабанов, банок республике необходимо на сумму до 36 миллионов долларов, не считая алюминиевых прутков, профилей, плит, листов и лент. По-прежнему страна закупает и медную продукцию в ассортименте: трубы и трубки, фитинги и проволоку, медные плиты и листы. Таким образом, только в цветной металлургии возможности импортозамещения оцениваются более чем в полмиллиарда долларов.В комитете провели работу с крупными недропользователями и металлургическими компаниями, действующими не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, собрали и проанализировали мнения их топ-менеджеров. Составили проект регуляторного механизма, способного обеспечить полноценную загрузку отечественных обрабатывающих заводов сырьем.Помимо этого, определен перечень непроизводимого, импортируемого сырья и комплектующих для дальнейшей глубокой переработки и продвижения готовой продукции из данного сырья на экспортные рынки с применением мер государственного стимулирования в части возврата налогов и пошлин на импорт. В настоящее время обрабатывающие предприятия используют импортное сырье и комплектующие, которые не производятся на территории Казахстана. Доля импорта такой промежуточной продукции может занимать до 50%. К примеру, для выпуска трансформаторов часть промежуточных товаров приобретается в Южной Корее и Малайзии, они составляют до 40% от стоимости трансформаторов.Поэтому, по нашему мнению, вполне целесообразным видится создание на базе казахстанских предприятий производств, встроенных в «цепочки» по созданию добавленной стоимости в региональном и мировом масштабе. Для этого министерствами индустрии и инфраструктурного развития, торговли и интеграции совместно с представителями бизнеса (НПП «Атамекен») необходимо сформировать список товаров (сырья и комплектующих), не производимых и не имеющих перспектив производства у нас из-за экономической нецелесообразности. Более того, этот список должен постоянно обновляться, актуализироваться. Важно также предусмотреть снижение ставки НДС и таможенных пошлин при импорте на товары из этого перечня. И такая работа запланирована нами совместно с Министерством финансов и НПП.Но для запуска этих инструментов необходимо внести изменения в некоторые НПА, в первую очередь не позднее декабря 2021 года принять закон «О промышленной политике». А уже в следующем году разработать регуляторный механизм для обеспечения доступа местных переработчиков к отечественному сырью. Другие инициативы – возврат налогов на импортируемое сырье, не производимое в Казахстане, снижение таможенной ставки на перечень импортируемых товаров – должны быть осуществлены до 2025 года.– Будет ли государство и дальше поддерживать предприятия, заинтересованные в повышении производительности труда и развитии цифровизации?– Безусловно, инструменты господдержки, предусмотренные для этих целей, сохранятся. Государство будет возмещать компаниям затраты, направленные ими на повышение компетенции, внедрение цифровых технологий и совершенствование технологических процессов, а также на повышение эффективности организации производства.