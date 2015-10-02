В приоритете интегрированный принцип Свежий выпуск 444 Досжан НУРГАЛИЕВ

Говоря о значимых слагаемых форума, глава Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев отметил, что в рамках пленарных и секционных заседаний участники обсудили немало вопросов, касающихся перспектив развития отечественного машиностроения, межотраслевого интеграционного взаимодействия и технологического партнерства в рамках ЕАЭС и ВТО. В частности, представители шести основных секторов машиностроения определили новые возможности экономического роста и продвижения экспорта в рамках Евразийского экономического союза.

– Сегодня в рамках пленарных заседаний мы подвели итоги всех рекомендаций и выступлений участников форума из числа делегатов 80 государств мира, в том числе США, Италии и Германии. С учетом новых реалий определили общие алгоритмы развития отечественного машиностроения на ближайшую перспективу, – сказал М. Пшембаев.

За годы становления и развития казахстанская отрасль машинострое­ния достигла немалых результатов, возродившись буквально из «пепла» постсоветской конверсии и заняв достойное место в современной экономике страны. Сегодня совокупное производство отрасли достигает порядка 870 млрд тенге, в то время как еще в 2001 году этот показатель не превышал 60 млрд тенге. То есть за 14 лет уровень производства казахстанского машиностроения увеличился более чем в 14 раз. При этом в отрасли возникли новые сектора промышленного производства, такие как автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, авиа- и приборостроение, сельхозмашиностроение, производство нефтегазового оборудования и техники. На предприятиях этих секторов занято значительное число трудоспособного населения республики. Безусловно, в условиях глобальных конъюнктурных трансформаций перспективы каждой компании невозможно определить достаточно четко. Но в целом ключевыми вопросами отечественного машиностроения, как и прежде, остаются задачи по увеличению экспортного потенциала и обеспечению внутреннего рынка отечественной продукцией.

В своем выступлении Владимир Гутенев подчеркнул, что те успехи, которые демонстрирует сегодня Казахстан в сфере машиностроения, внушают одним странам оптимизм, другим – определенную тревогу. Потому что динамика есть, и даже изменение валютного курса не вносит в этот поступательный процесс серьезные коррективы.

– В рамках интеграционного взаимодействия с нашими казахстанскими партнерами мы делаем акцент на таких секторах, как сельскохозяйственное и энергетическое машиностроение, станкостроение, которые, на наш взгляд, имеют очень хорошие перспективы для наших стран, – отметил российский эксперт.

Говоря о развитии высокотехнологичных секторов машиностроения, В. Гутенев подчеркнул, что есть сегменты, где конкурентоспособными можно быть только при наличии определенной емкости рынка, когда есть стабильный спрос на производимую продукцию. Так, для нормального развития авиастроения и энергетического машиностроения нужны большие и емкие рынки потребления. А для того чтобы быть там конкурентоспособными, необходимо создавать в рамках ЕАЭС интегрированные технологические платформы, то есть нужна полноценная межотраслевая кооперация.

– Это предполагает также наличие совместной программы селекции, подготовки и закрепления кадров. На сегодня мы запланировали целый ряд мероприятий, направленных не только на техническую и технологическую модернизацию наших промышленных предприятий, но и на формирование механизмов, позволяющих создавать необходимые заделы в сфере фундаментальной и прикладной науки, – сообщил спикер.

По мнению представителя российской делегации, сегодня никакая технологическая модернизация не сможет обеспечить долговременный тренд без кадрового обеспечения и продуктов фундаментально-прикладной науки.



