​В приоритете качественный рост

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Юрий Ли

Открывая мероприятие, аким области Крымбек Кушербаев напомнил о больших достижениях государства за годы независимости страны, возросшем международном авторитете Казахстана.

– Закономерно, что в эпоху глобализации каждая нация стремится познать себя и сохранить свои корни. В связи с этим программа Лидера нации «Рухани жаңғыру» дала стимул большим переменам в духовной жизни общества, и мы должны продолжить ее реализацию, дополнив новым содержанием, – подчеркнул Крымбек Кушербаев.

Подробно остановился руководитель региона и на обозначенных Главой государства в новом Послании задачах по развитию человеческого капитала.

– В современном обществе на первый план выдвигаются качественные характеристики социально-экономического развития, а не количественные. Сегодня основным драйвером экономического роста и всех благ должен стать человек, его образование и навыки. Ведь именно от этого зависит успех, – отметил аким области.

Глава региона рассказал о мерах, принятых для обеспечения доступным жильем широких слоев населения, о поддержке бизнеса, в том числе о реализации местной стратегии развития массового предпринимательства, благодаря которой регион стал лидером в стране по темпам роста действующих субъектов МСБ.

Отмечались и другие важные достижения в сфере предпринимательства, включая активное использование инструментов «Дорожной карты бизнеса-2020», программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства по кредитованию действующих и начинающих бизнесменов. Проанализировал аким области и другие поручения Главы государства, дав ряд поручений по их реализации.

В ходе мероприятия своим мнением и предложениями по реализации положений нового Послания поделились генеральный директор ТОО «Сыр маржаны» Мнажадин Утеев, председатель регионального совета предпринимателей Аскар Махамбетов, директор областного медицинского центра, депутат областного маслихата Нуридин Амитов и другие участники встречи.

Подводя итоги областного актива, Крымбек Кушербаев призвал кызылординцев к активной работе по решению задач, обозначенных в новом Послании Президента.

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