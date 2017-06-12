В приоритете крупные проекты

С 1993 года в Казахстане ЕБРР профинансировано 222 проекта на общую сумму порядка 7,3 млрд евро. Гульшара Абдыкаликова отметила, что Глава государства придает важное значение сотрудничеству с международными финансовыми институтами. Поставлена задача расширять это взаимодействие с акцентом на реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Госсекретарь подчеркнула, что разработанная банком Стратегия сотрудничества ЕБРР в Казахстане на 5 лет укрепит взаимовыгодное партнерство в таких сферах, как балансирование роли государства и частного сектора, расширение доступа к финансированию, усиление банковского сектора и развитие местных рынков капитала, усиление межрегионального взаимодействия и международной интеграции, содействие в переходе к «зеленой» экономике.

Стороны выразили удовлетворение текущей динамикой развития двустороннего сотрудничества и обсудили вопросы реализации проектов ЕБРР в секторе природных ресурсов и энергетики, в частности вопросов гендерного равенства и расширения роли женщин в данном секторе.

Также было отмечено, что в рамках соглашения между Правительством РК и ЕБРР реализуется программа «Женщина в бизнесе». На сегодня по ней выданы займы более 7 тыс. субъектов МСБ на сумму 5,8 млрд тенге. Вместе с финансированием ЕБРР также предоставляет доступ к ноу-хау и помогает предприятиям МСБ, возглавляемым женщинами, внед­рять управленчес­кие прак­тики и технологии.

В завершение встречи Госу­дарст­венный секретарь поздравила Нан­диту Паршад со вступлением в долж­ность управляющего директора Европейского банка реконструкции и развития и пригласила ее принять участие в предстоящем международном форуме «Женщины – за энергию будущего», который пройдет 31 августа в рамках ЭКСПО-2017.