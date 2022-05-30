В приоритете – порядочность и компетентность

В МВД прошло совещание, где был рассмотрен вопрос обеспечения правопорядка на предстоящем референдуме 5 июня.

По сведениям пресс-службы ведомства, министр внутренних дел Марат Ахметжанов поручил начальникам департаментов полиции разъяснить личному составу важность института прямой демократии. На повестку дня были вынесены и вопросы дебюрократизации, цифровизации и оптимизации полицейской деятельности, пересмотра внутренних процедур, повышения эффективности мер по противодействию коррупции и устранения причин их возникновения.

Проинформировал глава ведомства и о мерах, принимаемых руководством страны и ведомства по укреплению социальной защиты и материального обеспечения сотрудников органов внутренних дел. Помимо этого, он напомнил о конкретных требованиях МВД к сегодняшним полицейским и прямых обязанностях сотрудников органов внутренних дел: «В первую очередь мы ставим два требования: порядочность и компетент­ность. Ведомством будет продолжено соз­дание условий для эффективной работы полицейских по обеспечению правопорядка и безопасности граждан».