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​В приоритете – решение региональных проблем
Асет КАЛЫМОВ

Программа краткосрочного рабочего визита правительственной делегации оказалась весьма насыщенной и началась прямо в аэропорту Талдыкоргана, где гости ознакомились с ходом строительства воздушной гавани. Здесь проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, завершено устройство дорог, сетей связи и электроснабжения, заменено светосигнальное оборудование. Аэропорт обслуживает в среднем 600 авиарейсов в год или 26,5 тыс. пассажиров.

Проинспектировав работу службы авиационной безопасности, делегация направилась в юго-западный массив города, где развернулось масштабное жилищное строительство. В ближайшие годы здесь, на территории площадью около 400 га, вырастут сразу несколько новых микрорайонов. Помимо жилых высоток появляются и объекты социально-культурного значения: детские сады, школы, ЦОН, драмтеатр, поликлиника.

Премьер-Министра проинформировали о темпах развития дорожной и жилищной инфраструктуры, ходе газификации региона, реализации программы «Ақ бұлақ». Сообщалось также о перспективах аграрного сектора Жетысу, создании индустриальных зон, проекте Жаркент–Хоргосской агломерации.

К. Масимов ознакомился также с работой недавно открытого Центра обслуживания молодежи, где расположен областной штаб движения «Жасыл ел», функционирует интернет-библиотека. В беседе с активис­тами местных молодежных организаций обсуждались вопросы трудо­устройства выпускников вузов и колледжей, деятельность студенческих стройотрядов. Молодые специалисты и студенты выразили огромную благодарность Главе государства Нурсултану Назарбаеву за внимание и поддержку.

Завершающим пунктом рабочей поездки стал Дворец школьников Талдыкоргана, в котором разместились ряд детских тематических кружков, лаборатории, медиатека, музей, студия звукозаписи, обсерватория. Уникальное здание построено совсем недавно, здесь создаются все условия для развития подрастающего поколения.

В концертном зале учреждения состоялась встреча членов Правительства с представителями местной общественности, в ходе которой аким области Амандык Баталов доложил о перспективах социально-экономического развития региона. В частности, были затронуты несколько актуальных вопросов, для решения которых требуется помощь руководства страны.

Так, вскоре в Панфиловском районе на месте поселка Нуркент вырас­тет новый город, для строительства которого необходимо проложить инженерные коммуникации стоимостью 5,6 млрд тенге. А в целях реализации проекта БАКАД нужно сделать пробивку шести алматинских улиц до пересечения с кольцевой автодорогой. Кроме того, требуется дополнительное финансирование для восстановления Кызылагашской плотины и завершения строительства Gate city – города-спутника Алматы.

На совещании выступили член Общественного совета Алматинской области Николай Логутов, фермер из Алакольского района Канатхан Нусипов, член областной АНК, заместитель председателя городского филиала партии «Нур Отан» Асия Ахметова, молодой ученый, преподаватель Жетысуского государственного университета Дамир Дигай. В ходе встречи прозвучали также краткие доклады министров сельского хозяйства, энергетики, финансов, образования и науки.

Завершая встречу, глава Правительства указал на необходимость расширения поливных земель, увеличения производства сахарной свек­лы и кукурузы, восстановления Аксуского сахарного завода, который простаивал 11 лет. По этим и другим вопросам даны конкретные поручения руководителям профильных министерств и акимата Алматинской области. 

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