​В приоритете – социалка

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Жанар Елеусизова, председатель Совета деловых женщин Палаты предпринимателей «Атамекен» Актюбинской области

В своем выступлении Глава государства в первую очередь большое внимание уделил воп­росам поддержки социально уязвимых слоев населения, молодежи. И эти вопросы в нашей деятельности всегда в приоритете. Планируя свои мероприятия, главный акцент мы делаем на поддержку малоимущих, многодетных, лиц с особыми потребностями. Только в минувшем году оказали финансовую помощь на сумму свыше 3,5 млн тенге. И это не считая материальной помощи в виде одежды, продуктов и оборудования.

Активисты Совета деловых женщин также целенап­равленно проводят работу по выявлению среди этой категории граждан тех лиц, кто обладает предпринимательскими способностями и инициативами, организовывает семинары и обучение для них, оказывает консульта­ционную и правовую помощь в открытии собственного дела и расширении действующего предприятия. Привлекаем к участию в грантовых и других проектах молодых людей с целью их дальнейшего вов­лечения в бизнес.

Для нас важно сейчас дойти до каждого села и вовлечь женщин в предпринимательскую деятельность, научить зарабатывать и быть самос­тоятельными. Буквально на днях Советом деловых женщин оказана помощь актюбинке Гульсезим, которая одна воспитывает двоих детей, живет на съемной квартире. Помогли ей денежными средствами на сумму 100 тыс. тенге, продуктами, одеждой. По достижении ее младшего ребенка ясельного возраста намерены помочь бесплатно определить малыша в частный детский сад, а также обу­чить женщину рукоделию для дальнейшего перевода его в доходный бизнес. И это лишь один из множества таких примеров в нашей дея­тельности.

Стоит сказать, что всю эту работу предприниматели проводят добровольно, так как чувствуют огромную социальную ответственность. Тем самым своими делами доказывают свою приверженность ко всем инициативам Главы государства, направленным на создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Казахстане и повышения дохода, занятости населения. Отрадно, что и на этот раз на съезде в приоритете Елбасы поднял вопрос улучшения принципов государственной поддержки малого бизнеса, повышения доступности кредитования предпринимательства.

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