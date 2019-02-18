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​В приоритете – социалка
Жубаныш Байгуринов, Актобе

Для проведения отчета акима области перед населением был выбран большой концерт­ный зал нового здания Центра искусств. Но и он, рассчитанный на 1 200 мест, не вместил всех желающих. Еще до начала мероприятия актюбинцы со свои­ми вопросами, проблемами и заявками обращались в общест­венные приемные, которые были размещены тут же, в фойе.

Выступление аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев построил сжато и емко. Больше времени отвел для ответов на вопросы. Отчет акима наблюдали по видеоконференции и во всех 12 райцентрах области. А потому и сельчане могли задавать вопросы. Связь была налажена и через социальные сети.

Особый акцент в докладе глава региона сделал на развитии экономики, рост которой сох­раняется на уровне 5% второй год подряд. Речь шла о строительстве автодорог, жилищном строительстве и уникальной жилищной программе для молодежи, повышении минимальной зарплаты (она привела к росту оплаты труда для 70 тыс. жителей региона) и, конечно же, о социальной поддержке уязвимых категорий граждан. В частности, предусмотрено ввести для многодетных семей субсидирование первоначального взноса на приоб­ретение жилья, увеличить размер единовременной социальной помощи малообеспеченным с 70 тыс. до 140 тыс. тенге.

Как пообещал аким, никаких проблем с трудоустройством многодетных матерей тоже не будет. На обучение, переквалификацию социально уязвимых граждан направят дополнительно 200 млн тенге. Переобучением будут охвачены 3 тыс. актюбинцев, еще 5 тыс. человек будут трудоустроены на постоянные рабочие места. Для детей из малообеспеченных семей оплату за питание в дошкольных учреждениях снизят на 70%. Важно и то, что школьники из многодетных семей будут полностью обеспечены бесплатным горячим питанием. На реализацию перечисленных мер дополнительно будет выделено не менее 1 млрд тенге.

В ходе встречи аким области также рассказал о том, что с нового года снижены тарифы на все виды коммунальных услуг.

Находит широкую поддержку в регионе и масштабный проект «Ауыл – ел бесігі», инициированный Главой государства. Местные предприниматели вносят посильный вклад в модернизацию социальной среды сельских территорий. В рамках этой акции будет реализовано свыше 300 проектов.

Ключевым событием года станет празднование 150-летия со дня основания Актобе. Все мероприятия, посвященные Дню города, послужат его развитию, повышению инвестиционной и туристической привлекательности. По словам Бердыбека Сапарбаева, в юбилейный год планируется открытие не менее 150 новых социальных и промышленных объектов, что позволит создать более 3,5 тыс. рабочих мест и послужит ускоренному развитию экономики.

В ходе отчетной встречи глава региона также ответил на многочисленные вопросы граждан. Они затрагивали самые разные аспекты жизни: благоустройство, парковки, работа общественного транспорта, жилищные проблемы, работа «скорой помощи», ремонт дорог, экология, газификация и другие. По многим из них аким дал поручения, а некоторые были решены на месте.

Так, жительница Актобе пенсионерка Кулянда-апай обратилась к акиму с просьбой: в городе строится много спортивных комп­лексов, которые предназначены в основном для молодежи. А как быть людям пожилого возраста, которые тоже хотели бы заниматься спортом? Аким тут же поручил руководителю профильного ведомства подготовить и огласить на следующей неделе список всех спортивных сооружений, в которых также мог­ли бы заниматься пенсионеры.

У микрофонов, установленных в зале, выстроились длинные очереди. Диалог в формате «вопрос-ответ» занял больше 2 часов. Некоторые озвученные предложения граждан, требующие ускоренного решения, были взяты на личный контроль главы региона.

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