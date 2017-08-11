​В приоритете – социалка

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Жубаныш Байгуринов

По прилете ему был презентован проект разворота взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Актобе. Далее аким области Бердыбек Сапарбаев ознакомил первого вице-премьера с ходом реализации проектов государственно-частного партнерства.

Аскар Мамин посетил новый хоккейный модуль «Олимп», где будут готовить не только хоккеистов, но и будущих чемпионов по фигурному катанию и шорт-треку. Стоит отметить, что это первое подобное сооружение для развития зимних видов спорта, построенное в регионе за годы независимости. Особое внимание уделяется развитию сферы культуры и молодежной политики. В ближайшее время начнет работу Дворец молодежи стоимостью 1,5 млрд тенге. Проект реализуется в рамках социальной ответственности АО «СНПС-Актобемунайгаз». Первый вице-премьер посетил также частную школу «Сымбат», где в новом учебном году будет открыт интернат для одаренных детей из сельской местности, офтальмологический центр «Көз жарығы», а также не имеющий аналогов в Казахстане социальный дом для детей-сирот «Мейірім» стоимостью 1,6 млрд тенге.

В ходе посещения строительных площадок, где возводятся важные для региона обьекты, аким области подчеркнул, что реализация проектов ГЧП в регионе позволит значительно сократить нагрузку на бюджет области, создать дополнительные рабочие места, увеличить охват дошкольным образованием, а также повысить качество медицинских услуг. В этот же день первый вице-премьер ознакомился с деятельностью ряда крупных инновационных предприятий. В частности, посетил завод по производству нефтяного оборудования, тепличный комплекс ТОО «Грин Хаус Казахстан», Актюбинский рельсобалочный завод, ознакомился с ходом реконструкции автодорог «Южный обход Актобе», Актобе – Орск.

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