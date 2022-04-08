С 20 июня начинается прием документов в колледжи через портал электронного правительства и непосредственно

в учебных заведениях.

Как сообщила директор департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки Насымжан Оспанова на брифинге в СЦК, одним из важных направлений работы МОН является увеличение госзаказа для исполнения поручения Главы государства о стопроцент­ном охвате бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям.

– В текущем году за счет рес­публиканского бюджета госзаказ увеличивается на 45 тысяч мест, и общий объем составит 125 тысяч. По поручению Президента госзаказ будет пере­ориентирован на технические специальности. До 2025 года 70% госзаказа будет отдано на них. В основном по таким отраслям, как металлургия, IT, строительство, инженерия, услуги, – отметила Насымжан Оспанова.

В 2022-м внедряется пороговый балл для поступления на педагогические специальности и написание эссе. В областях специальными комиссиями формируется перечень специальностей, востребованных на региональном рынке труда, а также утверждается количество мест. 30 апреля информацию о специальностях, на которые предусмотрен госзаказ, разместят на сайтах управлений образования областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

Целевой госзаказ будет преду­смотрен для детей с особыми образовательными потребностями. Специальные организации образования могут обращаться в колледжи для определения специальностей и для разработки индивидуальных, адаптивных программ.

В Закон «Об образовании» внесены следующие изменения: дополнен перечень квот на зачисление в колледжи еще по трем категориям, а в 246-м постановлении Правительства определен размер квот на зачис­ление детей этих категорий. В частности, детям из многодетных семей – 5%, из неполных семей – 1%, из семей, имеющих детей-инвалидов – 1%.

По данным МОН РК, в прошлом году прием увеличился на 10 тыс. человек и составил 166 тыс., по госзаказу – свыше 93 тыс., в том числе прием по квотным категориям – почти 61,9 тыс. человек, или почти 67% от общего госзаказа. Представители образовательного ведомства также отметили, что у претендентов на государственный заказ есть возможность указать как четыре специальности, так и четыре колледжа.

В то же время по поручению Главы государства колледжам предоставлена академическая самостоятельность. Ранее МОН жестко регламентировал и устанавливал сроки обучения по различным квалификациям, теперь это будет зависеть от конкретных образовательных программ и необходимых результатов обучения.

По словам директора Департамента технического и профессионального образования МОН РК, сегодня колледжи совместно с работодателями самостоятельно определяют содержание образовательных программ, сроки обучения, то есть подготовка специалис­тов будет соответствовать требованиям рынка труда. Кроме того, составлен реестр образовательных программ. В него войдут только проверенные, качественные – их более 4 тыс., все программы пройдут экс­пертизу.

В соответствии с поручением Главы государства в регионах внедрена практика передачи колледжей под шефскую опеку крупного бизнеса. Акиматами областей совместно с представителями НПП «Атамекен» определен перечень крупных предприятий, желающих взять под опеку колледжи. Уже подписаны соглашения с 343 компаниями по осуществлению опеки над 282 колледжами. В дальнейшем данные предприятия войдут в состав попечительского совета учебных заведений. Они будут оказывать поддержку в укреплении материально-технической базы, прохождении студентами прак­тики, стажировок педагогов.

Внедряется и целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. При этом предприятие берет на себя обязательства и по организации практики на своей базе, и дальнейшему трудоустройству выпускников.

– Благодаря такому тандему между колледжем и предприятием будут обновлены образовательные программы под требования работодателя, организовано дуальное обучение, педагоги смогут стажироваться на базе предприятия-парт­нера, предприятие же будет принимать итоговый экзамен, а студенты смогут проходить практическое обучение, затем трудоустроиться. Это повысит солидарную ответственность как заказчика (предприятие), так и исполнителя (колледжа). Уже в этом году планируется охватить более 10 тысяч абитуриентов по целевому заказу предприятий, – пояс­нила спикер.

В настоящее время дуальное обучение внедрено в 536 колледжах с участием более 6 тыс. предприятий, охвачено 67 тыс. студентов.