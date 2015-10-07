Свежий выпуск В привычном ритме Владимир АКУЛОВ, директор ТОО «Камышинское», Восточно-Казахстанская область

Единственное, к чему подтолкнула непростая экономическая ситуация, так это к размышлениям о том, что в свое время государство предоставило нам, сельхозпроизводителям, все необходимые условия для успешного развития бизнеса. Воспользовавшись мерами государственной поддержки, фермеры повсеместно внедряли передовые технологии, что не могло не способствовать повышению производительности труда.

ТОО «Камышинское» не является исключением, продолжает планомерно развивать молочное животноводство. В минувшем году от одной дойной коровы получили более 6 тыс. кг молока.

Вот уже второй год в хозяйстве функционирует современный комбикормовый завод мощностью 4 тонны продукции в час. Построить его мы сумели во многом благодаря субсидиям, которые государство выделяет фермерам за молоко. Стараемся использовать во благо возможности других государственных программ по поддержке агропромышленного комплекса страны.

В свою очередь наше хозяйство является активным участником социального партнерства бизнеса и власти. Построили 11 жилых коттеджей для молодых специалистов, провели реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта в соседнем селе Пруггерово. В нынешнем году заасфальтировали 2 км дороги.

Между тем совершенно необоснованно сразу после введения новой денежно-кредитной политики поставщики повысили цены на все запасные части к сельскохозяйственной технике. От нас они требовали произвести доплату даже за задолго до этого оплаченные счета... В период колебания курсов валют тем более нельзя пускать этот вопрос на самотек.



