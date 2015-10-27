В проекте – лаборатория по биобезопасности Свежий выпуск 452 Кирилл БОРТНИКОВ

Китайская делегация побывала в учебном корпусе факультета ветеринарии и технологии животноводства, посетила занятия с бакалаврами и докторантами ведущих профессоров КазАТУ. Также гостям был продемонстрирован рентген-кабинет, оснащенный современным оборудованием.

Завершающим этапом посещения стала встреча делегации, в состав которой вошел посол КНР в РК Чжан Хан Хой, с представителями Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и председателем правления КазАТУ им. С. Сейфуллина Ахылбеком Куришбаевым. Стороны обсудили вопросы международного сотрудничества в научно-исследовательской сфере. В своем выступлении заместитель министра науки и техники КНР Цао Цзянь Линь поблагодарил за теплый прием и сообщил, что создание совместной лаборатории по биобезопасности позволит вывести сотрудничество с казахстанским университетом на новый уровень и станет благоприятным фактором развития научного потенциала студентов. В свою очередь А. Куришбаев выразил благодарность за оказанное университету китайской стороной доверие и подчеркнул важность создания совместной лаборатории для обеспечения продовольственной безопасности в регионе.



