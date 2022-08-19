В программу "Артспорт" внесут изменения

Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев рассказал, как будет работать программа «Артспорт», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Казахстанские дети продолжат бесплатно заниматься спортом и творчеством по программе «Артспорт». При этом для улучшения условий занятий и совершенствования самой программы в нее будут внесены изменения. Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев заявил об этом, отвечая на вопросы жителей Алматинской области.

В настоящее время ведется интеграция платформы программы с Национальной образовательной базой данных (НОБД).

«Это делается для того, чтобы не было приписок, чтобы в секциях не числились так называемые «мертвые души». Будут усилены требования к поставщикам услуг: помещения, где дети занимаются спортом или творчеством, должны соответствовать нормам. Это санитарное состояние, противопожарная безопасность, видеонаблюдение, оснащение спортивным и прочим инвентарем. Будет утвержден минимальный возраст детей для начала тренировок в зависимости от вида спорта», – разъяснил Даурен Абаев.

Стоит отметить, что поставщики и родители выразили благодарность министру за возможность совместной работы в ходе разработки требований и вручили поделки, сделанные руками детей.