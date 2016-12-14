В его работе приняли участие депутаты Сената и Мажилиса Парламента, ответственные работники Администрации Президента, Канцелярии Премьер-министра, Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, представители международных организаций.

Открывая заседание, генпрокурор Жакип Асанов напомнил, что еще в июне в стенах Назарбаев Университета был дан старт проекту «В прокуратуру – лучшие кадры!» Тогда глава ведомства озвучил результаты опроса, где 93% респондентов отметили невозможность устроиться в прокуратуру без связей.

Отмечая важность президентской реформы «Формирование профессио­нального аппарата», Ж. Асанов подчеркнул, что в этом направлении проводится огромная работа. Создается объективная и прозрачная система отбора будущих прокуроров, меняются подходы к назначению руководящего состава, совершенствуется механизм подготовки сотрудников на базе Академии правоохранительных органов. Генпрокурор подчеркнул, что эта тема особенно актуальна для молодых людей, которые должны поверить: в органы прокуратуры можно устроиться без связей.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, о результатах внедрения новых инструментов отбора в прокуратуру и перспективах развития кадровой политики рассказал начальник Департамента кадровой работы Александр Огай. По его словам, новые инструменты оценки кандидатов доказали свою эффективность. По итогам состоявшихся в 12 прокуратурах конкурсов из 1 350 кандидатов только 69 показали лучшие результаты. 64 кандидата назначены на должности в прокуратурах городов и районов страны. Они уже прошли обучение в академии. По словам А. Огая, прокуратура получила новую генерацию сотрудников, которые на службу поступили сами, причем в условиях жесткой конкуренции.

О результативности и востребованности курсов для молодых сотрудников прокуратуры рассказал исполняющий обязанности первого проректора Академии правоохранительных органов Наиль Ахметзакиров. Также на заседании отмечена необходимость ведения рейтинга вузов. Эту инициативу предложено реализовать в рамках комплексного плана по совершенствованию работы с кадрами, проект которого был представлен участникам мероприятия.

Кроме того, на коллегии были озвучены результаты реализации проекта «30 лучших гособвинителей». По итогам заседания предложено доработать проект комплексного плана мероприятий по дальнейшему формированию новой генерации прокуроров с учетом поступивших рекомендаций и приступить к его реализации.