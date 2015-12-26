​В противовес вызовам

Как организовать работу, какие применять технологии, методы, которые бы способствовали повышению эффективности производства, но снижали затраты? Актуальность этих вопросов в реалиях, когда цены на нефть продолжают падать, с каждым днем возрастает. Особенно для такой крупной нефтяной компании, как АО «СНПС-Актобемунайгаз», которая осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность на трех месторождениях Актюбинской области и занимает пятое место в Казахстане по объемам добычи углеводородного сырья. Поэтому еще в самом начале нынешнего года, разрабатывая план мероприя­тий для обеспечения стабильного и эффективного развития в условиях низкой цены на нефть, компания тщательно изучила все свои возможности. Были намечены ориентиры и комплекс мероприятий, реализация которых позволит оптимизировать затраты производства и повысить эффективность деятельности компании.

Как показала практика, курс был взят верно: производственные подразделения компании совместно с департаментами ныне изыскивают пути и решения, чтобы выполнить поставленные перед ними задачи. Ежедневно идет кропотливая работа над тем, чтобы повысить коэффициент экс­плуатации скважин периоди­ческого и бездействующего фонда, увеличить дебиты скважин, соответственно, наращивать добычу нефти и повышать эффективность производства, применяя передовые технологии по снижению себестоимости и сокращению затрат. Особенно очевидно это стало после подведения итогов первого этапа реализации положения «Об инновационной деятельности и повышении эффективнос­ти АО «СНПС-Актобемунайгаз», которое было утверждено в июне нынешнего года. Оно придало заметный импульс деятельности компании.

Судите сами: от департаментов и филиалов было подано 28 инновационных предложений. Казах­станские и китайские специалисты слаженно трудились над решением задач того или иного проекта, объединив свои знания и опыт. Самые лучшие и актуальные по значимости проекты получили высокую оценку и были поощрены. Так, коллектив департамента добычи нефти и газа совместно с управлениями «Кенкиякнефть» и «Актобемунайсервис» успешно реализовал проект, который поз­волил получить прирост нефти на скважинах, считавшихся до этого бесперспективными. Передовая технология гидравлического разрыва пласта с одновременной пескоструйной перфорацией на пермском горизонте заключается в образовании дополнительных перфорационных отверстий и каналов с раскрытием труднодоступных участков пласта. Ранее эта технология была протестирована на одной из скважин месторождения и дала успешный результат. Это достаточно сложная операция, поскольку необходимо не допус­тить нарушения продуктивного пласта на границе водонефтяного контакта. Были произведены очень тщательное изучение скважины, расчеты, затем проектным моделированием определены парамет­ры трещины, произведен подбор линейного геля.

Данной технологией открыты новые перспективы разработки скважин подсолевого фонда мес­торождения Кенкияк в условиях близко расположенных обводненных пластов. Это позволяет нефтяникам надеяться на новые возможности и обеспечить прирост к основной добыче. Уверенность в этом придал и успешный результат работ летом нынешнего года на скважине № 8018-А мес­торождения Кенкияк подсолевой. Из-за снижения забойного давления скважина перестала фонтанировать, не давала нефти. Проводимые технологические мероприятия не оправдали ожиданий. Совместным решением департаментов добычи нефти и газа и разработки нефтегазовых месторождений и НИИ скважину решено было перевести на пермский горизонт с проведением гидропескоструйной перфорации.

В результате успешного мероприятия скважина «ожила», дебит составил 53 тонны, и она теперь стабильно работает. В среднем ежесуточная добыча составляет 46,1 тонны. Экономический эффект от внедрения передовой технологии ожидается свыше 102 млн тенге. По словам Елены Титовой – начальника отдела кап­ремонта скважин департамента добычи нефти и газа, это была интересная работа, которая открывает большие перспективы для компании. Стоит отметить, что над разработкой этого проекта совместно трудились казахстанские и китайские специалисты, объединив свои знания и опыт. Это директор департамента добычи нефти и газа Чжан Баожуй, главный инженер управления «Актобемунайсервис» Кажмухан Умбетов, начальник ОКРС Елена Титова, первый замначальника управления «Кенкиякнефть» Ян Лисинь, начальник ПТО этого управления Сабит Ешимов.

Группа казахстанских и китайских специалистов не останавливается на достигнутом, начала работу над новым проектом, от реализации которого в будущем году также ожидается высокий экономический эффект. Снизить отрицательное влияние от изменения цены на нефть с помощью своевременно принятых мер по оптимизации затрат производства настойчиво стремятся, к примеру, в другом подразделении компании – нефтегазодобывающем управлении «Октябрьскнефть». Как отметил главный инженер управления Рафик Акманов, по инновационным проектам начали работать с весны 2015 года на мес­торождении Северная Трува, где применяется газлифт­ный способ добычи. На этом месторождении ряд скважин не мог фонтанировать по разным геологическим причинам. Идея пришла молодым специалистам. В ее основе технология, которая уже применялась на месторождениях Жанажол и Северная Трува. Ее лишь немного подкорректировали с учетом имеющихся условий.

Суть инновации такова: ряд неработающих скважин привести в действие, проведя к ним газовые линии с соседних точек. Геологи, технологи, инженеры максимально подобрали 12 скважин. Авторы проекта сделали расчеты и сейчас не сомневаются в успехе: бездействующие скважины можно не только оживить, но и эффективно эксплуатировать. Ожидаемый экономический эффект от внед­рения этого инновационного предложения составит свыше 763 млн тенге. К реализации проекта уже приступят в будущем году. Авторы идеи – молодые специалисты, но по опыту работы они уже не новички на производстве – каждый из них имеет по 10 лет стажа. Причем начинали они с рядовых операторов добычи. Теперь хорошее знание месторождений и накопленный опыт служат источником для творческих, эффективных решений. Сейчас эти сотрудники работают главными специалистами, начальниками отделов. Это – заместитель главного инженера НГДУ Рустем Абдыров, главный технолог Аскар Камашев, заместитель главного геолога Серикбай Мухамбеткалиев, руководитель геологического отдела Шынболат Жайханов, начальник ЦДНГ-3 Самат Аккенжин.

В НГДУ также постоянно ведется работа по экономии электроэнергии. На месторождении Северная Трува ее рационально используют при закачке воды: в 2015 году здесь ввели блочную кустовую станцию с большой производительностью. И с этого времени начали думать, как сэкономить электроэнергию. На станции установлены два больших насоса, при эксплуатации которых начали нести большие затраты по электроэнергии. Поэтому было решено: исходя из производственной необходимости использовать лишь один большой насос и три старых – меньшей мощностью. За счет этого сумели добиться экономии электроэнергии.

В рамках политики энергоменеджмента в управлении «Октябрьскнефть» на каждой водозаборной скважине, на каждом объекте установили приборы учета как воды, так и электро­энергии, используются фотореле, энергосберегающие лампочки. Как и прежде, здесь уделяют большое внимание условиям труда и быта работников. На месторождении Северная Трува построен административно-бытовой комплекс, бывшие склады обустраиваются под ремонтные мастерские. То есть все используется максимально рационально. В том же Жанажольском нефтегазоперерабатывающем комплексе, в составе которого три газоперерабатывающих завода и завод по подготовке нефти, специалисты настойчиво трудятся над снижением объемов сжигаемого газа и увеличением поставок товарного голубого топ­лива. В частности, технологи ЖНГК предложили один из путей решения этой задачи за счет улучшения проекта и изменения направления газа с флэштауэров – установок сероочистки газа 3, 4 ГПЗ-2. Вся работа была выполнена собственными силами ЖНГК. Проект тем самым был успешно реализован. Ожидаемый экономический эффект составит свыше 44,6 млн тенге. Это результат творческого подхода главного технолога Талгата Бейсебаева, начальника ПТО Болата Байшуа­кова, инженера-технолога ПТО Каиржана Смагулова, начальника ПЭО Акбобек Ескалиевой, технолога Бауыржана Телевгужина.

Благодаря высокому профес­сионализму, грамотным решениям сумели получить хороший экономический эффект на производстве и специалисты управления «Актобеэнергонефть». Они выполнили экстренную реконструкцию вышедшего из строя блока питания на ГТЭС-45 и обновили программное обеспечение, добившись стабильной работы системы. Авторы этого проекта – начальник ГТЭС-45 Владимир Косяненко, главный инженер Ерхат Кужанов, ведущий инженер Александр Черепов, инженеры АСУТП ГТЭС-45 Владислав Погорелов и Нурлан Темирбаев. Творческий подход в работе, стремление добиться эффективности производства за счет снижения затрат – таких примеров на предприятии немало. Впрочем, подобный настрой присущ всей работе акционерного общества. И это, несомненно, большой потенциал для успешного преодоления трудностей, которые выдвигают перед компанией вызовы времени.