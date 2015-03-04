В процессе объединения Свежий выпуск 699 Алла ДЕМЕНТЬЕВА, Астана

Как отмечается в сообщении, банк выкупил у него 304 187 299 781 простую акцию БТА по цене 0,24162 тенге за каждую. В итоге доля Казкома в БТА Банке выросла до 94,83%. С учетом акций, полученных в доверительное управление от фонда «Самрук-Казына» (4,26%), Казком имеет возможность голосовать 99,09% простых акций БТА.

Одновременно Кенес Ракишев приобрел 127 777 704 простые акции ККБ по цене 575,2 тенге за бумагу и стал его новым крупным акционером. Необходимые регуляторные разрешения были получены. Таким образом, два банка продолжают реализацию модели интеграции, утвержденной общими собраниями их акционеров.