В проверке отказано – столичный суд о законности стойки на Малом Талдыколе

Проверку законности строительно-монтажных работ в районе группы озер Малый Талдыколь не будут проводить из-за моратория. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султан, передает Kazpravda.kz.

"Общественное объединение "A." обратилось в государственное учреждение с требованием провести проверку законности строительно-монтажных работ на земельных участках в районе группы озер Малый Талдыколь. В проведении проверки отказано со ссылкой на мораторий на проведение проверок", – говорится в сообщении.

Отмечатеся, что не согласившись с данным ответом, общественное объединение в судебном порядке потребовало признать бездействие незаконным и обязать вынести акты о назначении проверки.

Судом установлено, что доводы обращения истца надлежащим образом не проверены государственным органом.

"В полномочия госучреждения входит государственный контроль в области архитектурно-строительного контроля, использования и охраны земель. Однако ответчик, отказав в проверке, сослался лишь на установленный мораторий. Обоснованность и достоверность доводов обращения проверена не была", – пояснили в суде.

Установлено, что ранее в отношении другого застройщика, осуществляющего работы в пределах земель группы озер Малый Талдыколь, проверка была назначена. По итогам проверки выявлены нарушения, застройщик привлечен к административной ответственности.

Решением специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана от 17 марта 2022 года иск удовлетворен частично.

С целью восстановления прав истца на всестороннее рассмотрение обращения, бездействие ответчика признано судом незаконным. Судом возложена на ответчика обязанность принять соответствующий административный акт с учетом правовой позиции суда.

Решение суда не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.