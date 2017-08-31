В проверяющих структурах Казахстана ожидается сокращение кадров

В Комитете государственных доходов, таможне и налоговой службе ожидается внушительное количество сокращений проверяющих кадров. Об этом в ходе пресс-конференции в Правительстве заявил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По его словам, в рамках улучшения и расширения бизнес-среды профильным министерством планируется внесение поправок в шесть кодексов и несколько десятков законов.
"Принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и государства являются эффективность регулирования и приоритет предупреждения правонарушения. В рамках нового законопроекта мы предлагаем исключить дублирующие и не связанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю. Это 165 из 540 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром их штатной численности. Предложено также оптимизировать 1 137 проверяющих – государственных служащих", – сказал министр.
Как уточнил спикер, разработанный единый законопроект будет внесен в Парламент до 15 сентября.
"Основная масса сокращений ожидается в Комитете государственных доходов, налоговой и в таможне. Также сокращения будут и в других проверяющих госведомствах, но куда меньшие. Надо учитывать, что контроль и надзор – не единственная функция проверяющих структур, они должны вести аналитику, оказывать те или иные услуги для граждан и бизнеса", – продолжил глава МНЭ РК и уточнил, что не исключена возможность повышения заработной платы оставшихся, самых эффективных сотрудников.
Кроме этого, министр Нацэкономики указал на то, что несмотря на проводимую работу, количество проверок для бизнеса уменьшается не в желаемом объеме, а самое главное – не улучшается их качество.
В связи с чем ведомством предлагается введение института профилактического контроля, если сейчас государственные органы имеют ряд требований, которые в случае несоблюдения влекут административные взыскания.
"Мы предлагаем отойти от такого догматического подхода "есть нарушение – держи штраф". Будет проведена проверка, выявлены нарушения, после этого дан разумный срок для бизнеса, и только после этого у госорганов появится право штрафовать и применять другие административные взыскания. Это достаточно кардинальное решение, нам непросто было его согласовывать с госорганами, но тем не менее надеемся, что законодатель нас поддержит и со следующего года мы реализуем нашу идею", – заключил Тимур Сулейменов.