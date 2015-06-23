В прямом эфире Свежий выпуск 514 Юрий МАКАРОВ

Этот турнир – уникальная возможность для юных игроков получить неоценимый опыт выступлений в международных матчах, а для специалистов – посмотреть в деле команды, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Впервые абсолютно все матчи Кубка Президента Казахстана будут показаны в эфире республиканского спортивного телеканала Kazsport.

Есть за кого поболеть

В эти дни в Баку проходят Первые Европейские игры. Казахстанские спортсмены в столице Азербайджана не выступают, их место приложения сил – Азиатские игры. Но и нам есть за кого поболеть, кого поздравить. Например, велосипедистов из команды «Астана» Луиса Леона Санчеса (Испания) и Андрея Гривко (Украина), которые в групповой гонке на 215,8 км выиграли соответственно золотую и серебряную медали. Третьим призером в этих состязаниях был Петр Вакоц из Чехии.

К слову, Луис Леон Санчес чуть раньше отметился на пьедестале почета Европейских игр и в индивидуальной гонке, получив бронзовую медаль. Хочется поздравить и белорусскую спортсменку из Astana Bepink Women Team Елену Омелюсик, ставшую в Баку золотой медалисткой в групповой гонке.

Сотворил сенсацию

Девятый, заключительный этап многодневной велогонки «Тур Швейцарии» прошел в формате состязаний с раздельным стартом. С лучшим временем финишировал Том Дюмулен (Нидерланды, Giant Alpecin). Ну а на восьмом отрезке пути протяженностью 152,2 км настоящую сенсацию сотворил 25-летний казахстанец Алексей Луценко, выступающий за «Астану».

Долгое время находясь в отрыве вместе с бельгийцем Яном Беклансом (AG2R), наш гонщик правильно рассчитал силы и на последних сотнях метров оторвался от соперника. Эту победу на этапе «Тура Швейцарии» Алексей Луценко после финиша назвал самой важной в своей спортивной карьере.

В генеральной классификации первенствовал Симон Шпилак (Словения, «Катюша»), лучшими в команде «Астана» были Мигель Лопес Анхель (Колумбия, 7-е место) и Алексей Луценко (25-е).

Антидопинговый форум

В Алматы состоялось 12-е Межправительственное совещание на уровне министров стран Азии и Океании по борьбе с допингом в спорте.

Как сообщает пресс-служба акимата города, организатором совещания стало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). В работе мероприятия приняли участие директор ВАДА Дэвид Хоуман, аким Алматы Ахметжан Есимов, вице-министр культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков, представители более 20 стран – участниц Международной антидопинговой конвенции.

Открывая совещание, Ахметжан Есимов отметил ключевую роль Алматы в борьбе против допинга в Центрально-Азиатском регионе, ведь именно в этом городе в 2002 году была создана антидопинговая лаборатория, которая в 2011-м получила аккредитацию ВАДА на соответствие международным стандартам.

Впереди – «Спартак»

В 10-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд Первой лиги семейский «Спартак», возглавляющий турнирную таблицу, потерпел первое поражение. В Уральске он уступил «Акжайыку» со счетом 0:2.

Результаты остальных игр: «Байтерек» (Астана) – «Кыран» (Шымкент) – 1:4, «Махтаарал» (Алматинская область) – ЦСКА (Алматы) – 2:1, «Экибастуз» – «Байконур» (Кызылорда) – 1:2, «Булат АМТ» (Темиртау) – «Кызыл-Жар» (Петропавловск) – 0:1, «Восток» (Усть-Каменогорск) – «Лашын» (Каратау) – 1:0.

Впереди идет по-прежнему «Спартак», набравший 22 очка. Далее расположились «Кызыл-Жар» и «Восток» – по 20. В споре бомбардиров лидирует Матиц Марушко («Акжайык»), забивший 6 мячей. По 5 голов на счету Алексея Мальцева («Акжайык»), Константина Задорожного («Спартак»), Максима Фильчакова («Кыран») и Айдара Аргимбаева («Восток»).



