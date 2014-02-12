В прямом контакте с избирателями

Так, сенаторы Рашит Ахметов и Ерболат Мукаев, находясь с рабочей поездкой в Западно-Казахстанской области, посетили Красновский сельский округ Зеленовского района. Они побывали в школе, семейной врачебной амбулатории и провели встречу с населением. Жители округа отметили, что с энтузиазмом восприняли Послание Нурсултана Назарбаева.

В рамках поездки в ВКО сенатор Сергей Плотников встретился с коллективом НИИ сельского хозяйства. Он акцентировал внимание на задачах по переводу на инновационные рельсы агропромышленного комплекса, поставленных в Послании. На востоке побывал и сенатор Талгатбек Абайдильдин. Встречаясь с представителями местной исполнительной и представительной власти и общественностью региона, депутат отметил, что главной особенностью всех программных документов Главы нашего государства является то, что они пронизаны заботой о казахстанцах, об их благополучии. В планах сенатора – встретиться с жителями Шемонаихинского, Бородулихинского районов, а также с коллективом Семипалатинского машиностроительного завода.

Акмолинскую область посетили депутаты Сената Светлана Джалмагамбетова и Жабал Ергалиев. Сенаторы приняли участие в отчетной встрече акима Кокшетау с населением. Также была проведена встреча с преподавателями и учащимися Коргалжынской гимназии, в ходе которой было подчеркнуто, что государством создаются все необходимые условия для получения глубоких знаний. Для перехода к международным стандартам образования в стране открываются Назарбаев Интеллектуальные школы, действует Назарбаев Университет, ставший одним из признанных высших учебных заведений мира.

Рабочую поездку в ряд районов Актюбинской области совершил сенатор Елеусин Сагиндиков. Депутат ознакомился с социальными объектами региона, производственным процессом в Индустриально-педагогическом техникуме и встретился с сельскими тружениками. В ходе встреч с трудовыми коллективами Е. Сагиндиков разъяснил основные положения Послания Главы государства народу Казахстана.

Со студентами Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева провели встречу Быр­ганым Айтимова, Анатолий Башмаков, Ромин Мадинов и Абай Тасбулатов. Депутаты в интерактивной форме, на трех языках – государственном, русском и английском, детально обсудили основные положения Послания Президента. Они акцентировали внимание молодежи на национальной идее «Мәңгілік Ел», патриотизме, а также поговорили о необходимости развития наукоемкого экономического базиса, повышении конкурентоспособности отечественного образования, организации научного потенциала и формирования инновационных технологий.

Активные дискуссии на тему патриотизма развернулись в ходе встречи депутата Мажилиса Асимы Бимендиной со студентами организаций технического и профессионального образования Астаны.

Член фракции партии «Нур Отан» Жексенбай Дуйсебаев посетил Аршалынский район Акмолинской области, где состоялась встреча и беседа депутата с жителями обо всем том, чем наполнена их повседневная жизнь. Вслед за этим парламентарий посетил ряд предприятий малого и среднего бизнеса. Отвечая на вопросы сельчан, депутат рассказал о том, что делается государством для развития сельского хозяйства, каковы перспективы аграрного сектора.

Депутаты-нуротановцы Гульнар Сейтмаганбетова, Андрей Бегенеев и Анатолий Маковский общались с избирателями в Актау. Как говорилось на встречах, Глава государства в своем нынешнем Послании народу Казахстана отметил, что ключевым звеном работы государства будет создание максимально благоприятных условий для развития казахстанского бизнеса. Особенно малого и среднего, что является главным инструментом в индустриальной и социальной модернизации Казахстана в ХХI веке.

О том, что Послание имеет особую важность для каждого казахстанца, речь шла на встрече мажилисменов Избака Умурзакова, Глеба Щегельского, Асхата Бекенова и члена Ассамблеи народа Казахстана Юрия Тимощенко с жителями Актюбинской области. Было отмечено, что Послание отражает актуальные потребности нашего общества. Этот документ имеет особую важность для каждого казахстанца, независимо от возраста и социального статуса.

Металлурги АО «АрселорМиттал Темиртау» полностью поддерживают президентское Послание. Они выразили это в ходе встречи с мажилисменами Виктором Рогалевым, Серикжаном Канаевым и Мухтаром Тиникеевым. В настоящее время концепция развития предприятия включает два направления: модернизацию и совершенствование существующих мощностей по программе индустриально-инновационного развития. Поэтому в беседе с рабочими о Послании особое внимание было уделено именно вопросам усиления тренда инновационной индустриализации и вхождения Казахстана в число 30 самых развитых стран мира.

Альмира АБДИКАРИМОВА