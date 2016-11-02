Свежий выпуск
​В путь!
Максут ИРЖАНОВ

Целью масштабной республиканской социальной акции «Поезд «Тәуелсiз Қазақстан», как объяснила Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова, является демонстрация достижений страны под руководством Лидера нации – Президента Нурсултана Назарбаева за годы независимости, укрепление единства народа, консолидация общества вокруг базовых приоритетов развития страны. В рамках инициативы будут проводиться культурные и общественные мероприятия, планируются оказание медицинских, социальных, правовых услуг населению, организация консультационных услуг по вопросам поддержки предпринимательства, сельского хозяйства.

Выступая на церемонии старта акции, Госсекретарь выразила благодарность ее организаторам, и прежде всего Ассамблее народа Казахстана, и пожелала команде специализированного поезда ярких встреч и плодотворной работы.

В свою очередь, заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Ералы Тугжанов выразил надежду, что благодаря этой акции каждый казахстанец почувствует свою сопричастность к тем позитивным переменам, которые происходят в Казахстане.

От имени депутатов – участников акции приветствовал заместитель председателя Мажилиса Парламента Владимир Божко. Он отметил, что такие специализированные поезда ждут в каждом регионе. Люди видят конкретную заботу государства и Президента о своих гражданах.

Поезд «Тәуелсiз Қазақстан» в течение 43 дней посетит 35 населенных пунктов во всех регионах страны и завершит свою работу 14 декабря в Алматы. Планируется охватить все социальные группы, особое внимание уделяя социально уязвимым слоям населения, ветеранам Великой Отечественной войны, жителям отдаленных населенных пунктов.

Помимо этого будут проведены благотворительные акции АНК «Дар Ассамблеи народа Казахстана» и Караван милосердия, которые предусматривают передачу книг библиотекам, расположенным в городах, селах и станциях по пути следования поезда, и посещение детских домов и домов юношества.

На всех остановках запланированы праздничные концерты с участием ведущих творческих коллективов, мастеров искусств Казахстана и талантливой молодежи регионов страны.

В социальной акции помимо членов АНК участвуют депутаты Мажилиса Парламента, представители Республиканского государственного учреждения при Президенте РК «Қоғамдық келiсiм», партии «Нур Отан», министерств культуры и спорта, образования и науки, юстиции, национальной экономики, здравоохранения и социального развития, информации и коммуникаций, сельского хозяйства, внутренних дел, а также научной и творческой интеллигенции, молодежных организаций и СМИ.

Партнерами выступают НПП «Атамекен», АО «НУХ «Байтерек», АО «ФРП «Даму» и другие организации.

Вчера вечером поезд «Тәуелсiз Қазақстан» согласно графику сделал первую остановку в Караганде. 

Популярное

Все
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 мая
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
ВОЗ оставила под наблюдением только "омикрон" и "дельту"
Плывшего на бревне мужчину вытащили из Иртыша полицейские Семея
День выпускников КазНУ
Казахстан стремится вписаться в общемировую политическую систему – эксперт
В какие страны открывает авиарейсы Казахстан
Референдум-2022: знать права и обязанности
Конституционная реформа станет судьбоносным шагом для Казахстана
Референдум-2022: по пути системного обновления
Внесение поправок в Конституцию поддерживают 75,9% казахстанцев
Двое детей утонули в реке в Нур-Султане
Мужчину, пытавшегося изнасиловать знакомую, осудили в Алматы
УЕФА оштрафовал Казахстанскую федерацию футбола
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Свежий выпуск
Мечта в объективе
Свежий выпуск
День ратификаций
Свежий выпуск
Самый уважаемый күйеу бала
Свежий выпуск
Передать по цепочке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]