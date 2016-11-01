В путь!

869
Максут ИРЖАНОВ
Целью масштабной республиканской социальной акции «Поезд «Тәуелсiз Қазақстан», как объяснила Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова, является демонстрация достижений страны под руководством Лидера нации – Президента Нурсултана Назарбаева за годы независимости, укрепление единства народа, консолидация общества вокруг базовых приоритетов развития страны. В рамках инициативы будут проводиться культурные и общественные мероприятия, планируются оказание медицинских, социальных, правовых услуг населению, организация консультационных услуг по вопросам поддержки предпринимательства, сельского хозяйства.

Выступая на церемонии старта акции, Госсекретарь выразила благодарность ее организаторам, и прежде всего Ассамблее народа Казахстана, и пожелала команде специализированного поезда ярких встреч и плодотворной работы.

В свою очередь заместитель Председателя – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента Ералы Туг­жанов выразил надежду, что благодаря этой акции каждый казахстанец почувствует свою сопричастность к тем позитивным переменам, которые происходят в Казахстане.

От имени депутатов – участников акции приветствовал заместитель председателя Мажилиса Парламента Владимир Божко. Он отметил, что такие специализированные поезда ждут в каждом регионе. Люди видят конкретную заботу государства и Президента о своих гражданах.

5818e1710eda41478025585.jpeg

Поезд «Тәуелсiз Қазақстан» в течение 43 дней посетит 35 населенных пунктов во всех регионах страны и завершит свою работу 14 декабря в Алма­ты. Планируется охватить все социальные группы, особое внимание уделяя социально уязвимым слоям населения, ветеранам Великой Отечественной войны, жителям отдаленных населенных пунктов.

Помимо этого будут проведены благотворительные акции АНК «Дар Ассамблеи народа Казахстана» и Караван милосердия, которые предусматривают передачу книг библиотекам, расположенным в городах, селах и на станциях по пути следования поезда, и посещение детских домов и домов юношества.

На всех остановках запланированы праздничные концерты с участием ведущих творческих коллективов, мастеров искусств Казахстана и талантливой молодежи регионов страны.

В социальной акции помимо членов АНК участвуют депутаты Мажилиса Парламента, представители Республиканского государственного учреж­дения при Президенте РК «Қоғамдық келiсiм», партии «Нур Отан», министерств культуры и спорта, образования и науки, юстиции, национальной экономики, здравоохранения и социального развития, информации и коммуникаций, сельского хозяйства, внутренних дел, а также научной и творческой интеллигенции, молодежных организаций и СМИ.

Партнерами выступают НПП «Атамекен», АО «НУХ «Байтерек», АО «ФРП «Даму» и другие организации.

Вчера вечером поезд «Тәуелсiз Қазақстан» согласно графику сделал первую остановку в Караганде.

5818e165bc7b31478025573.jpeg

Популярное

Все
Серебро с золотым отливом
И станут ровными дороги
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
Топливные муки земледельцев
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Скорость, выносливость и дань традициям
На субботник как на праздник
Защитить права ребенка
Тепло, подаренное детям
Дорога к знаниям открыта!
Стартовал проект Ondeu
Класс с полицейским уклоном
Поддержать наиболее уязвимых граждан
Раскрывая тайну звука
Просвещение – лекарство от радиофобии
Укрепление координации и взаимодействия
Система управления наукой будет реформирована
Столица на пороге перемен
В гостях у Димаша Ахмедовича
Самое дорогое
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Экономим воду – сохраняем будущее
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Горе луковое в Шенгельды
Перспективы сотрудничества Китая с Казахстаном и ЦА обсудили в Астане
Стремление к статусу IT-хаба Евразии: как Казахстан развивает ИИ и технологии?
Верховный муфтий Казахстана поздравил православных соотечественников с Пасхой
В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу
Блогера-устаза, обозвавшего граждан коровами, привлекли к ответственности
Теннисные битвы в Астане
Весенний триумвират
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]