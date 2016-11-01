Целью масштабной республиканской социальной акции «Поезд «Тәуелсiз Қазақстан», как объяснила Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова, является демонстрация достижений страны под руководством Лидера нации – Президента Нурсултана Назарбаева за годы независимости, укрепление единства народа, консолидация общества вокруг базовых приоритетов развития страны. В рамках инициативы будут проводиться культурные и общественные мероприятия, планируются оказание медицинских, социальных, правовых услуг населению, организация консультационных услуг по вопросам поддержки предпринимательства, сельского хозяйства.Выступая на церемонии старта акции, Госсекретарь выразила благодарность ее организаторам, и прежде всего Ассамблее народа Казахстана, и пожелала команде специализированного поезда ярких встреч и плодотворной работы.В свою очередь заместитель Председателя – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента Ералы Туг­жанов выразил надежду, что благодаря этой акции каждый казахстанец почувствует свою сопричастность к тем позитивным переменам, которые происходят в Казахстане.От имени депутатов – участников акции приветствовал заместитель председателя Мажилиса Парламента Владимир Божко. Он отметил, что такие специализированные поезда ждут в каждом регионе. Люди видят конкретную заботу государства и Президента о своих гражданах.Поезд «Тәуелсiз Қазақстан» в течение 43 дней посетит 35 населенных пунктов во всех регионах страны и завершит свою работу 14 декабря в Алма­ты. Планируется охватить все социальные группы, особое внимание уделяя социально уязвимым слоям населения, ветеранам Великой Отечественной войны, жителям отдаленных населенных пунктов.Помимо этого будут проведены благотворительные акции АНК «Дар Ассамблеи народа Казахстана» и Караван милосердия, которые предусматривают передачу книг библиотекам, расположенным в городах, селах и на станциях по пути следования поезда, и посещение детских домов и домов юношества.На всех остановках запланированы праздничные концерты с участием ведущих творческих коллективов, мастеров искусств Казахстана и талантливой молодежи регионов страны.В социальной акции помимо членов АНК участвуют депутаты Мажилиса Парламента, представители Республиканского государственного учреж­дения при Президенте РК «Қоғамдық келiсiм», партии «Нур Отан», министерств культуры и спорта, образования и науки, юстиции, национальной экономики, здравоохранения и социального развития, информации и коммуникаций, сельского хозяйства, внутренних дел, а также научной и творческой интеллигенции, молодежных организаций и СМИ.Партнерами выступают НПП «Атамекен», АО «НУХ «Байтерек», АО «ФРП «Даму» и другие организации.Вчера вечером поезд «Тәуелсiз Қазақстан» согласно графику сделал первую остановку в Караганде.