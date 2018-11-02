​В путешествие без виз

Казахстанские диплома­ты ведут переговоры по отмене виз для наших со­отечественников, решивших посетить Перу, Уругвай и Венесуэлу.

Об этом на брифинге сообщил посол Казахстана в Бразилии Кайрат Саржанов.

Он напомнил, что с 2016 года между Казахстаном и Бразилией действует безвизовый режим, чуть раньше подобные договоренности были заключены с Аргентиной. Кроме того, для посещения Колумбии и Эквадора казахстанцам не нужно ходить за штампом в посольства. Наши дипломаты и отдельные государственные служащие могут без виз ездить в Чили.

– В 2017 году Правительство Чили отменило снимание консульских сборов с туристических виз для казахстанских граждан. Сегодня мы работаем над вопросом по достижению соглашения о безвизовых поездках наших граждан в Перу, Уругвай и Венесуэлу, – отметил дипломат.

в настоящее время казахстанцы могут в течение разного срока без визы находиться в 30 странах мира. Кроме того, вопрос отмены визы для казах­станцев прорабатывается с Израи­лем, Таиландом, Фиджи и Макао. Безвизовый режим с Кубой еще не вступил в силу.