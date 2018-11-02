​В путешествие без виз

Свежий выпуск
526
Валерия Исина

Казахстанские диплома­ты ведут переговоры по отмене виз для наших со­отечественников, решивших посетить Перу, Уругвай и Венесуэлу.

Об этом на брифинге сообщил посол Казахстана в Бразилии Кайрат Саржанов.

Он напомнил, что с 2016 года между Казахстаном и Бразилией действует безвизовый режим, чуть раньше подобные договоренности были заключены с Аргентиной. Кроме того, для посещения Колумбии и Эквадора казахстанцам не нужно ходить за штампом в посольства. Наши дипломаты и отдельные государственные служащие могут без виз ездить в Чили.

– В 2017 году Правительство Чили отменило снимание консульских сборов с туристических виз для казахстанских граждан. Сегодня мы работаем над вопросом по достижению соглашения о безвизовых поездках наших граждан в Перу, Уругвай и Венесуэлу, – отметил дипломат.

в настоящее время казахстанцы могут в течение разного срока без визы находиться в 30 странах мира. Кроме того, вопрос отмены визы для казах­станцев прорабатывается с Израи­лем, Таиландом, Фиджи и Макао. Безвизовый режим с Кубой еще не вступил в силу.

Популярное

Все
Общежитие горело в Астане
Сеть нарколабораторий накрыли в четырех регионах страны
В Китае запустили дорогу, где поезда будут ездить со скоростью 350 км/ч
Казахстанка через суд отвоевала деньги от пособника мошенника
Илон Маск: В будущем у людей вместо телефонов будут мозговые импланты
ИИН родственников добавят в личные дела госслужащих
Суд над избившим в Караганде водителя скорой помощи проведут в прямом эфире
Экс-гендиректор «Астана-Зеленстрой» подозревается в коррупции
14 паломников погибли во время хаджа в Саудовской Аравии
В Астане гвардейцы вытащили из реки тонущего подростка
Более тысячи человек эвакуировали в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров
Главу спиртзавода подозревают в даче взятки за покровительство в Шымкенте
Балетная труппа театра «Астана Опера» отправится на гастроли в Словению
Участок по проспекту Кабанбай батыра закрыли в Астане до 18 июня
Мирная миссия военного врача Шолпан Майтановой
Мужчину зарезали во дворе жилого дома в Павлодаре
Глава ветинспекции незаконно использовал госимущество в Алматы
Более пяти миллионов машин зарегистрировано в Казахстане
Лидеры зарубежных стран поздравляют президента с праздником Курбан айт
Задержан «композитор», продавший одно произведение нескольким артистам в Алматы
Преодоление. Пять лет созидания
Больше половины инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм в Костанайской области на грани срыва
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Универсиада по геологии впервые проводится в Казахстане
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Спасибо дедушке! Анель Пимичева уверена, что казахский язык лучше учить через песни
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Твой успех в твоих руках. Так считает житель Аральска Жансерик Нысанбаев, который сумел воплотить мечту в жизнь
Президент подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях
В Шымкенте можно запросто остаться без земли и компенсации
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль: Мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Казахстаном
Требования к производству органической продукции утвердили в Казахстане
Токаеву показали проект по открытию футбольной академии «Атлетико Мадрид»
Более тысячи семей подали заявки на участие в конкурсе «Мерейлі отбасы»
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Владельцы баз отдыха на Бухтарминском водохранилище пришли в замешательство от новых требований коммунальщиков
Казахстан и Россия рассматривают возможность увеличения количества авиарейсов
Проект Европейского Союза доверили казахстанскому Центру педагогического мастерства
В микрорайоне «Бірлік» поселятся до 3 000 человек
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Еще двенадцать семей из Уральска получили новые квартиры
Когда лучше один раз увидеть...
Экспонаты трогать разрешается!
Впервые проведена перекрестная трансплантация почек у взрос…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]