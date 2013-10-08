В пути огонь Олимпиады

Непосредственно с борта специального самолета его доставили на Красную площадь вице-премьер РФ Дмитрий Козак, глава Олимпийского комитета Александр Жуков, князь Монако Альбер, президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко и шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова.

В сердце Москвы старт эстафете протяженностью в 65 тыс. км дал Президент России Владимир Путин. Впрочем, огонь, зажженный 29 сентября в Олимпии, уже преодолел в руках факелоносцев 2 000 км по территории Греции и 5 октября был передан на стадионе «Панатинаикос» в Афинах российской делегации.

Выступая на церемонии открытия эстафеты, В. Путин подчеркнул ее уникальность: олимпийский огонь пройдет через 2 900 городов и сел всех 83 регионов России, через руки 14 тыс. факелоносцев и 30 тыс. волонтеров.

Официально эстафета стартовала вчера, 7 октября, с Васильевского спуска. Пламя пронесут от Ясной Поляны и Куршской косы до Авачинских вулканов и музея-заповедника Кижи. Олимпийский факел поднимут на Эльбрус, погрузят на дно Байкала и отправят в космос. Через 123 дня от начала марша, 7 февраля, эстафета финиширует в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт», где пройдет церемония открытия Игр.

Ольга КАЗАНЦЕВА, Москва