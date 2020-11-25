В пяти областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Специалисты РГП "Казгидромет" объявили на 26 ноября штормовое предупреждение в пяти регионах Казахстана, передает Kazpravda.kz
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По данным метеослужбы, в Акмолинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма - 85-90 процентов.
В Мангистауской области местами прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). Местами - туман, гололед. В Актау ночью 26 ноября ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром - туман, гололед. Вероятность шторма - 85-90 процентов.
В Костанайской области местами будет туман. Вероятность шторма - 85-90 процентов.
В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом в юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 26 ноября прогнозируется туман, гололед, низовая метель. Вероятность шторма - 90-95 процентов.
В Карагандинской области местами - туман. Вероятность шторма - 70-75 процентов.