В пяти областях Казахстана во вторник прогнозируются заморозки
На большей части Казахстана 15 сентября ожидается погода без осадков. Лишь на западе и востоке республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут местами дожди, усилится ветер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Павлодарской области местами – усиление ветра 15–20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра 15–20 м/с.
В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки.
В Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.