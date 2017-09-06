Фото: Комитет по ЧС МВД РК
С начала пожароопасного периода на территории страны произошло 587 природных пожаров, из них 472 лесных пожара и 115 степных, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Отмечается, что площадь, пройденная огнем, составила более 800 тысяч гектаров.
"По стране продолжается пожароопасный сезон, в настоящее время стоит сложная обстановка с природными пожарами, на контроле Комитета по ЧС МВД РК находятся лесные и степные пожары, возникшие в различных регионах. А устоявшаяся жаркая погода только способствует им", – рассказали в комитете.
По состоянию на утро 6 сентября 2017 года всего на контроле 11 случаев загорания сухой травы, тушение которой продолжается. Очаги находятся в Актюбинской, Алматинской, Карагандинской и Акмолинской областях, а также в ВКО.