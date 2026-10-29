В пяти регионах Казахстана запускают «Команду развития села»

В пяти областях Казахстана запускается пилотный проект «Команда развития села», направленный на повышение доходов сельских жителей и адресную поддержку семей. С реализацией нового подхода в Сауранском районе Туркестанской области ознакомился вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.

фото с сайта gov.kz

Новая модель предполагает индивидуальную работу с каждой семьей с учетом ее потребностей и возможностей. Основная задача - помочь сельчанам найти работу, получить необходимые навыки, открыть собственное дело и повысить доходы.

«Важно не просто информировать людей о существующих мерах поддержки, а понимать потребности каждой семьи и помогать находить конкретные возможности для увеличения доходов, трудоустройства и открытия собственного дела. Такой подход позволит сделать государственную поддержку более адресной и результативной», - отметил Бауыржан Омарбеков.

Пилотный проект будет реализован в Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. В состав команд войдут специалисты по вопросам занятости, предпринимательства, сельского хозяйства, а также социальной и правовой помощи. Специалисты будут помогать сельским семьям ориентироваться в доступных мерах поддержки и сопровождать их на пути от обучения и получения грантов до запуска собственного дела.

Координировать работу на районном уровне будет «Менеджер села». Он поможет жителям воспользоваться возможностями трудоустройства, обучения, получения грантов и льготных кредитов. В сельском округе Бабайкорган Сауранского района «Менеджер села» уже приступил к работе. Здесь сформирована команда и утвержден план действий по поддержке сельских жителей.

Одним из инструментов поддержки станет проект «Ауыл аманаты», предусматривающий льготное микрокредитование под 2,5% годовых.

В завершение рабочей поездки в Туркестане в рамках празднования Дня предпринимателей Республики Казахстан состоялась церемония награждения представителей бизнеса, внесших значительный вклад в развитие экономики региона и страны. Бауыржан Омарбеков вручил награды в номинациях «Предприятие года», «Инвестор года», «Лучший производитель», «Агропредприятие года», «Молодой предприниматель года» и «Работодатель года».