В Qazaq Kuresi -2018 примут участие чемпионы мира и Азии
26 августа 2018 года в Астане состоится чемпионат Азии по казах куресі Qazaq Kuresi. В соревнованиях по казахской национальной борьбе (казах курес) примут участие 80 спортсменов из 20 стран мира.
На сегодняшний день для участия в чемпионате Азии страны, как Японии, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Ирана, Пакистана и Индии готовят своих сильнейших спортсменов.
“На чемпионат едут сильнейшие спортсмены Азии. Из Монголии приедет Ган Товшинжаргал, который является чемпионом по дзюдо, серебряным призером Евразия барысы. От Узбекистана участвует Эркин Данияров. Он чемпион мира, двукратный чемпион Узбекистана и очень хорошо знает правила казах курес. Команды Кыргызстана и Японии также сильны. Нашим борцам придется потрудиться, если хотят завоевать медали” - сказал Улан Рыскул советник Генерального секретаря Международной федерации.
Соревнования будут проходить в 8 весовых категориях, а также абсолютной весовой категории.
Қазақ күресі является одним из древних видов спорта и пользуется большой популярностью в современном Казахстане. Соревнования по казах курес проводятся даже на праздниках и торжествах. С 2016 года ЮНЕСКО внесла его в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
Чемпионат Азии проводится при поддержке Министерства культуры и спорта, акимата города Астаны, АО "Самрук Казына", Евразийская группа ERG. Организаторами данного мероприятия выступило ОЮЛ "Международная федерация казах курес".
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