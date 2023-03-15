В работе двух дочерних организаций холдинга "Байтерек" выявили нарушения

Экономика, Общество
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В случае неисполнения уведомлений в установленный срок, по каждому факту будут приняты соответствующие меры реагирования, заявили в АЗРК.

Фото: Kazpravda.kz

Агентство по защите и развитию конкуренции РК выявило признаки нарушений в действиях подведомственных организаций холдинга "Байтерек" - АО "Банк Развития Казахстана" и АО "KazakhExport", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК РК.

Согласно действующему законодательству АО "Банк Развития Казахстана" осуществляет льготное кредитование крупных инфраструктурных проектов. В ходе изучения внутренней документации банка установлены положения, создающие необоснованные конкурентные преимущества для заемщиков, ранее получивших доступ к финансовым инструментам БРК. В частности, для данной категории заемщиков допускается получение дополнительного финансирования без прохождения процедур банковской экспертизы.

Наряду с этим, в рамках реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 гг., несмотря на наличие утвержденных, паритетных схем финансирования (50% бюджетный заем, 50% иные источники) отдельные проекты банка кредитовались полностью за счет бюджетных средств, тогда как другие - в неравных пропорциях, либо на 100% за счет "дорогих" денег, привлеченных из иных источников. Данные действия повлияли на конечную процентную ставку заемщиков, создав неравные условия доступа к мерам поддержки для конечных получателей.

Кроме того, проявления фаворитизма в деятельности банка выразились в приоритетном, ускоренном рассмотрении заявок на получение мер поддержки. К примеру, вместо утвержденных 70 календарных дней отдельные проекты согласовывались в течении 3-4 суток с момента поступления, тогда как по другим проектам сроки рассмотрения нарушались и превышали более 300 дней.

В ходе анализа деятельности АО "KazakhExport" установлены признаки создания неравных условий при установлении встречных обязательств получателям мер государственной поддержки.

По вышеперечисленным фактам, в адрес операторов мер господдержки внесены уведомления о наличии в действиях признаков нарушений законодательства РК. Кроме того, в целях недопущения подобных фактов в будущем в адрес холдинга "Байтерек" внесено предписание об устранении признаков нарушений и обстоятельств, им способствующих.

Уведомления антимонопольного органа подлежат исполнению в течении 30 календарных дней с момента получения уведомлений. В случае неисполнения уведомлений в установленный АЗРК срок, по каждому факту будут приняты соответствующие меры реагирования, добавили в агентстве.

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