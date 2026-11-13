В работе сервисов Microsoft произошел глобальный сбой

Десятки тысяч пользователей программ компании Microsoft столкнулись с проблемами в работе таких сервисов, как Outlook и Teams, передает агентство Reuters в четверг, 13 ноября. Указывается, что сбой продолжался более пяти часов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews .

Проблемы фиксировались и в работе ИИ-помощника Copilot. По данным портала Downdetector, отслеживающего жалобы пользователей на неполадки в работе различных интернет-ресурсов, сбой в сервисах Microsoft затронул пользователей в 74 странах и регионах мира.

"В настоящее время мы изучаем сообщения пользователей из Северной и Южной Америки о проблемах с доступом к почтовым ящикам Exchange Online при использовании различных способов подключения", - говорится на странице Microsoft 365 Status в микроблоге X.

Позже в компании уточнили, что проблемы с подключением к сервисам Mircosoft 365 могут возникнуть у пользователей и в других регионах. По данным Microsoft, сервисы оказались недоступны из-за повышенной нагрузки на инфраструктуру в ряде регионов. Причиной этого, однако, было не увеличение трафика, следует из сообщений. Microsoft перенаправила потоки данных на альтернативные маршруты. После этого в компании зафиксировали постепенное восстановление работы систем.

Массовый сбой в работе приложений Microsoft оказал влияние и на другие компании, отмечает Reuters. Так, производитель электрогрузовиков Workhorse Group из-за ​проблем с ПО перенес ⁠представление ​квартальной отчетности на 16 ноября.

Неполадки, из-за которых пользователи не могли получить доступ к своей электронной почте и другим сервисам, коснулись и компонентов Microsoft 365, используемых компаниями OpenAI и Anthropic для связи различных приложений и обмена информацией (так называемые "коннекторы"). Обе фирмы передали, что эти инструменты работают не так, как ожидалось.