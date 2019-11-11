В работе ЦОНов и портала электронного правительства возможны сбои

В работе портала электронного правительства Egov.kz и Центров обслуживания населения возможны сбои, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".
"АО "Национальные информационные технологии" сообщает, что в связи с перебоями в подаче электроэнергии возможны сбои в работе портала электронного правительства egov.kz и информационной системы "ЦОН", – говорится в сообщении.
Отмечается, инженеры делают все возможное, чтобы обеспечить корректную работу систем.
Напомним, 10 ноября в Нур-Султане из-за повреждения кабельной линии произошло возгорание в кабельном канале 10 кВ от подстанции 110/10кВ "Левобережная". В результате девять многоквартирных жилых комплексов, а также административные здания – Акорда, Сенат Парламента, Мажилис, Дом министерств, Дом Правительства, Верховный суд остались без света
на длительное время.
Утром 11 ноября появилась информация
о том, что проблемы устранены, а подача электричества в отключенные объекты восстановлена.