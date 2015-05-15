Свежий выпуск В работе важна оперативность

В ходе встречи К. Масимов доложил Президенту об основных социально-экономических показателях, реализации ключевых государственных программ, а также текущей деятельности Нацио­нальной комиссии по модернизации.

Нурсултан Назарбаев отметил значимость обеспечения активной и эффективной работы комиссии.

– Необходимо, чтобы она скорее начала выполнять данные ей поручения. Важно уже до сентябрьской сессии Парламента подготовить часть проектов законодательных изменений, что положительно скажется на сроках реализации поставленных задач, – сказал Глава государства.

Президент обратил внимание на необходимость содействия качественному проведению весенне-полевых работ, обеспечения дальнейшего индустриально-инновационного развития страны, а также устойчивости ее основных экономических показателей.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.

