​В радость боль переплавляя

К душевным токам этого заинтересованного общения с готовностью присоединяются и посетители выставки «Корейцы Казахстана» в Национальном музее РК. 100 уникальных кадров – это рассказ о тех, кто 80 лет назад обрел в Казахстане вторую родину. Дата скорбная и радостная одновременно. Тех, кто в юные годы был депортирован в нашу страну, остались единицы, зато их дети, внуки и правнуки здесь по-настоящему счастливы. Среди них есть депутаты, журналисты, артисты, ученые, рестораторы, писатели, бизнесмены…

Многие из них пришли на открытие выставки, которая пос­вящена не только 80-летию проживания корейцев в Казахстане, но и 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Кореей. А визитной карточкой увлекательного фоторассказа стал портрет потомственного художника Леонида Тяна. Мудрые глаза, доброжелательная улыбка и… дорожка от слез на щеке. Он рассказал Джинсоку о своем отце Тян Чиль Соне, которому, чтобы прокормить семью, пришлось оставить рисование и пойти работать на золотодобывающий рудник. Теперь уже и его сына называют дедушкой. Дедушка достал из шкафа бутылку старого красного вина, налил в граненый стакан и протянул Джинсоку, а тот нажал на кнопку фотоаппарата…

Смотришь на работы фотографа и удивляешься: до чего же лица прекрасные! Особенно у людей, приближающихся к своему столетнему рубежу. Очень теплой и солнечной получилась фотография 75-летнего председателя пожилых корейцев из Кызылорды Юрия Кима с его мамой Антониной, которой уже 97 лет. Мама улыбается, сын смеется… Что может быть лучше?

Таких запоминающихся снимков – десятки. Как признается сам Джинсок, за 2 месяца пребывания в Казахстане у него состоялось более тысячи встреч с людьми разного возраста и социального статуса в Уштобе, Кызылорде, Алматы и Астане. Помимо портретов корейцев, Ким Джинсок представил на выставке также пейзажные и бытовые зарисовки о Казах­стане. Волшебным образом прак­тически каждый его кадр, благодаря точно найденным ракурсам и композиционным ходам, становится не только и не столько беспристрастным документом времени, а прежде всего великолепным произведением искусства со своей особенной поэтической атмосферой и блистательными фотографическими изысками, которые хочется рассматривать вновь и вновь.

Джинсок Ким живет в Корее, но дома его застать трудно. Его конек – путешествия. Причем предпочитает пешие маршруты. Со своим другом фотоаппаратом он побывал на острове Чеджу в Корее, в Эль Камино де Сантьяго в Испании, на Гималаях, Монблане. Исходил пешком весь Париж. Преподавал, занимался кино. А сейчас работает фотографом в администрации президента Республики Кореи.