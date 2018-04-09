​В ракурсе трех модернизаций

В Президентской библиотеке Республики Беларусь посол Казахстана Ермухамет Ертысбаев презентовал книгу Главы государства «Эра независимости». В мероприятии приняли участие депутаты Национального Собрания Республики Беларусь, представители экспертного сообщества, научно-культурных кругов и средств массовой информации.
Дипломат ознакомил присутствующих с основным содержанием публицистического труда, отметив, что в нем отражена суть казахстанской модели экономического и политического развития. Благодаря Первой и Второй модернизациям были успешно решены задачи демонтажа тоталитарной системы и строительства рыночной экономики, досрочного вхождения в 50 самых конкурентоспособных стран мира. Третья модернизация нацелена на обновление страны и ее продвижение в 30 процветающих государств в условиях новой глобальной реальности. Особое внимание было уделено неоценимой роли и месту Президента Нурсултана
Назарбаева в создании и сохранении суверенного и стабильного Казахстана.
Через призму нашей истории участники презентации обсудили состояние двусторонних отношений по широкому спектру вопросов.